Megdöbbentő fordulat történt Magyarország egyik legismertebb bűnügyében: kiderült, ki Till Tamás valódi gyilkosa

Megdöbbentő új információk láttak napvilágot Till Tamás meggyilkolásáról. Az ország egyik legismertebb bűnügye még 2000-ben, a bajai kisfiú eltűnésével kezdődött, amivel kapcsolatban az ORFK Teve utcai központjában kedden délután kettő órakor sajtótájékoztatót tartott a rendőrség.

Kiderült, ki Till Tamás gyilkosa

Mint az ismeretes, idén június 11-én vett először friss fordulatot Till Tamás ügye, ekkor érkezett ugyanis jelzés a rendőrséghez, hogy a volt bajai gyermekotthon egyik lakója pénzért vagy fenyegetés miatt segített egy holttest elásásában. Tamás aktáját ekkor nyitották meg újra.

Kiderült, ki Till Tamás valódi gyilkosa

A rendőrség kedd délután tartott sajtótájékoztatóján az derült ki, hogy

egy akkor 16 éves fiú ölte meg Till Tamást. Ott dolgozott a telken a betonozásnál, odahívta, hogy segítsen, amikor arra járt, azután egy szerszámmal agyonverte és a holttestét bebetonozta.

A Till Tamás halálával összefüggésben indított nyomozás fejleményeiről tartott sajtótájékoztatót dr. Petőfi Attila r. vezérőrnagy, főkapitányi biztos és Bogdány Gyula r. alezredes, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályának vezetője Fotó: Beres Attila

A rendőrség a tettest tanúként hallgatta ki, miután fiatalkorú volt az elkövetés időpontjában, ezért a bűncselekmény 15 év után elévült. Tettét elismerte, de nem büntethető. Egyébként egy budapesti, családos, 40 éves vállalkozóról van szó. Az indítékról nem számolt be a rendőrség a szülők érdekeire tekintettel.

A szülőknek is ma délután számolnak be az új információkról. Az a vállalkozó, akinek a telkén bebetonozták a holttestet, valószínűleg nem is tudott erről.