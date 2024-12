Így szilvesztereztek elődeink: Retro házibulik és ünneplés a Nagykörúton – Képgaléria

Pezsgő, konfetti, trombita és buli hajnalig – ezek azok a kellékek, amik az évtizedek alatt sem változtak és kötelező elemei a szilveszteri ünneplésnek. Ma azonban az újév köszöntése már kicsit másképp néz ki, mint elődeink idejében. A legtöbben házibuliba vagy egy belvárosi diszkóba mennek elbúcsúztatni az óévet, de sokan ünnepelnek a családjuk körében is. Hogy milyen is volt a hangulat egy 1930-as vagy épp '40-es házibuliban azt most retro képgalériánkban megmutatjuk. A fotógyűjteményeknek hála, olyan exkluzív helyekre pillanthatunk be szilveszter estéjére, mint például Németh László író lakása, ahol Illyés Gyula és Déry Tibor író is búcsúztatta az óévet 1973-ban. De gyűjtöttünk ki felvételeket Budapest belvárosából is, például a Blaha Lujza téri aluljáróból, ahol 1977-ben hatalmas szilveszteri bulit csaptak.

Egy boldog pillanat egy szilveszteri bulin, 1940-ből / Fotó: Fortepan / Sattler Katalin

Retro szilveszter: így ünnepeltek elődeink

A képeken jól kivehető, milyen önfeledten teltek a régi idők bulijai, mielőtt még a mobiltelefonok betörtek volna. Ekkor ugyanis még mindenki egymással foglalkozott, maximum a televízió ment a háttérben, ami a szilveszteri műsort vetítette. Képgalériánkban azokból a stúdiókból is van kép, ahol ezeket a szilveszteri műsorokat rögzítették, így valóban beleshetünk a kulisszák mögé.

Repülj vissza a múltba velünk és merülj el a nosztalgiában 2024 utolsó napján, képgalériánk segítségével!