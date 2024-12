Léna a természetben tud feltöltődni, gyakran jár lovagolni is Fotó: Facebook/Péter parasztudvar

„Nem tudom másképp elképzelni az életem”

„Kiskoromtól kezdve mondogattam, hogy nekem egyszer állatmenhelyem lesz. Végül az nem lett, de úgy gondolom a kicsi énem ugrál örömében. Rólam kiskoromból is csak olyan képek vannak, ahol valamilyen állattal vagyok, természetesen az, hogy apukám is imádta őket és ebben nőhettünk fel nagyban befolyásol mindent" – mesélt magáról a 21 éves fiatal, aki nagyon szeret lovagolni, húga pedig versenyszerűen is űzi.

Számomra az állatmentés az állatszeretet egy életforma, nem tudom másképp elképzelni az életem. Egy mentett állat szemében látható és érezhető hála felbecsülhetetlen. De persze ehhez nekünk is más szemmel kell látnunk őket, sőt talán az egész világot

– vallja a Péter a fiatal. Az udvarban jelenleg több mint 100 állat van, a tipikus baromfiktól egészen az egzotikus kígyóig és agámáig. Sőt, van egy 300 kilós disznó is, akit Léna nevelt fel, sok más állattal együtt.

Szeretné megmutatni kicsiknek és nagyoknak, miért vontos óvni az állatokat Fotó: Facebook/Péter parasztudvar

Az ideérkezőknek azt szeretnénk átadni, hogy lássák és érezzék, hogy mennyi gond is van egy állattal és hogy ne legyenek felelőtlen döntéseik. Az emberek ugyanis sokszor megkeresnek megunt állatokkal. Sajnos legtöbbször ez az ünnepek után. Húsvét után rengeteg nyuszi, de karácsony, születésnap, névnap, ami épp az aktuális

– osztotta meg Léna, aki számára a tanyán élni szabadság, viszont cseppet sem egyszerű. A 21 éves lány amellett, hogy ellátja az állatokat és programokat szervez fát is hasogat, ót is megépít és állítja, nincs olyan férfimunka, amit ne tudna elvégezni, még ha neki több időbe is telik.