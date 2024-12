Pánik és döbbenet: földrengés, repültek a tányérok

Ma reggel enyhe földrengéssorozat kezdődött meg a Balkánon, amely a déli szomszédunkat, Szerbiát is érintette. Majdanpeken mozdult meg először a föld, de itt nem állt meg, és sorban jött a többi település is. Az első regisztrált földmozgás 1,8-as erősségű volt, egy órán belül pedig már Kraljevóban is mérték, mégpedig 1,9 erősséggel. A rengések 3-4 km mélyről eredhetnek, a szakértők pedig most azt a kérdést vizsgálják, hogy lehet-e számítani erősebb rengésekre a közeljövőben – írja a Délhír.