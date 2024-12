Virágzik a panelparadicsom, elképesztő áremelkedés a lakótelepi lakásoknál

Az ingatlanirodák és az általunk megkérdezett ingatlanszakértő adatai, tapasztalatai szerint sosem látott rekordáron vannak a panellakások, azaz sosem ért még ennyit egy panellakás Magyarországon. Az országos négyzetméterár egy panellakásnál csaknem 800 ezer forint. Persze vannak jelentős különbségek, hiszen egy gazdagréti, egy újhegyi vagy éppen egy Haller utcai panel lakás árai nem azonosak.

A panelprogramok és a rezsicsökkentés vonzóvá tették a panel lakásokat országszerte Fotó: KISS ANNAMARIE / HAON

Menő lett a panel

Ahhoz, hogy a fent említett jelenség létrejöjjön több változásnak is meg kellett történnie. Az egyik a rezsitámogatás, illetve a távfűtés áfájának jelentős csökkentése volt. Ezt egészítették ki a különféle panelprogramok, melyekkel modernizálták ezeknek a házaknak szigetelését, legyen szó a falakról, illetve nyílászárókról. Számos helyen kicserélték a régi radiátorokat, illetve az elektromos hálózatok is ráncfelvarráson estek át. Így számos panellakás, illetve egész házak szebbek és fenntarthatóbbak lettek. Ez rengeteg embert érintett, hiszen a hazai lakosok egyharmada panelban él, csak a fővárosban 700 ezer feletti a lakótelepi lakások száma.

A panel forradalom nem csak a lakások árát vitte fel, amit azok tulajdonosai rendkívül örömmel fogadtak, de a kereslet is igencsak megnőtt azokért, hiszen kiszámítható a fenntartásuk, újszerűek, illetve a lakótelepek számos előnnyel rendelkeznek, amit leginkább a kisgyermekes szülők keresnek. Mindezt megerősítette lapunk által megkérdezett ingatlanszakértő is.

A legtöbb panelház kívül-beül megújult, ráadásul olcsó a fenntartásuk Fotó: KISS ANNAMARIE / HAON

Sosem látott érdeklődés tapasztalunk, sokan kifejezetten panelt keresnek, persze azokból is a panelprogramon átesettekért a legnagyobb az érdeklődést. Elsősorban olyanok az érdeklődők, akik klasszikus nagypolgári stílusú lakásukat cserélnék egy jóval olcsóbban fenntarthatóra

– fejtette ki a szakember, aki arról is beszélt, hogy az is a panelek mellett szól, hogy a téglalakásokhoz képest 20-30 százalékkal olcsóbbak. Ráadásul lapunk információi szerint ezeket jóval gyorsabban el is lehet adni a többi típusúnál, átlagosan kettő, kettő és fél hónap alatt elkelnek.