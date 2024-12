Őrjítő panelrém: elképesztő módszerrel készíti ki a szomszédjait egy férfi - Videó

A lehetőségek tárháza kimeríthetetlen, ha zajkeltésről van szó egy panel épületegyüttes falai között élve. Ezt bizonyította egy lelkes német(vélhetően keleti) versenyző is. Az őrjítő panelrém is szakított a jól bevált praktikákkal és igazán formabontó módszerrel örvendeztette meg a németországi panelközösség gyanútlan lakóit.

A lakótelepek ideális életteret biztosítanak egy-egy őrjítő panelrém számára - még Németországban is! Fotó: Vova Kras / Pexels (illusztráció)

Ismerjük meg a művészt, az őrjítő panelrémet!

A messze földön híres német precizitás is kiütközik a "talahonmitgucci" nevű felhasználó videójából, amit a Facebook felületére töltött fel. Már a névválasztása is beszédes az úriembernek: a talahon egy német trend, ami főleg TikTok-on, de más közösségi oldalakon is gyakran megjelenik.

A talahon nem más, mint az a muzulmán vallási háttérrel rendelkező, arab országból érkezett bevándorló, aki luxusmárkák – gyakran hamis – ruháiban, agresszív testtartásban pózol a videókon, illetve a fotókon valamely social media felületen - olvasható a Wikipedia ide vágó, német szócikkét felütve.

Szóval emberünk, a művész is egy ilyen talahon, aki még az ismert olasz divatcéget is megtiszteli azzal, hogy a nevében említi a vállalatot. És akkor jöjjön a hősünk által kimaxolt módszer, amivel vélhetően az egész telep rokonszenvét sikerült kivívnia – mindezt ráadásul filléres megoldással.

A radiátorcsövek virtuóza igencsak kitett magáért

Fogott egy elektromos fogkefét, amit némi szigetelőszalaggal ízlésesen rögzített a radiátorhoz, majd a jó modort sem nélkülözve szólította meg a lakóközösséget, a szomszédoknak ajánlva a hamarosan felcsendülő koncertet:

Kedves szomszédaim! Ez úton kívánok Önöknek nyugodt éjszakát, mielőtt indulnék az éjszakai műszakomba dolgozni!

Aztán már nyomta is meg a fogkefe bekapcsoló gombját, elindítva ezzel a panelorgona 8 órán át tartó hangversenyét – nyilvánvalóan a lakótelep legnagyobb örömére.

Íme: