„Rengeteg embernek okozott problémát, ha tényleg direkt csinálta” – borzasztó tragédia rázta meg Budapestet

Az ajtót is fel kellett feszíteni Fotó: Máté Krisztián

A Zsókavár utcai tűz megrázta a lakókat

A szomszédokat nagyon megrázta az eset. Többen vissza sem tértek még a lakásukba a történtek óta, hiszen a folyosókon még mindig füstszag árad. A 8. emeleten is síri csend honol, a lakás ajtaján pedig felfedezhetők a tűz nyomai.

„Az én lányom is ebben a házban lakik. Este hívott, hogy hallottam-e, mi történt. Pont az említett lakás alatt élnek. Borzasztó, ami történt, borzasztó. Nekem a szüleim régen mindig azt mondták, hogy a tűztől és a víztől kell félni legjobban, mert az végzi a legnagyobb pusztítást. És ez tényleg így van, most is megmutatkozott” – árulta el Éva.

A panelház új takarítónője hétfőn kezdett volna a házban, ám ma kora reggel azonnal riasztották.

Muszáj volt jönnöm, mert nem hagyhatjuk itt a járdán az üvegszilánkokat, mert a tűzoltók betörték az ablakot, ugye. A házat még mindig szellőztetjük, ahogy látják, az ajtó is ezért van tárva-nyitva. Szomorú történet, viszont több embernek is problémát okozott ezzel, ha tényleg direkt csinálta. Rengetegen álltak itt kint az oltás ideje alatt, kisgyerekekkel is, és este már hűvös van. Illetve az alatta lévő lakás az oltás miatt teljesen beázott

– sorolta a tűz további következményeit.

Lapunk az esetről megkérdezte a Budapesti Rendőr-főkapitányságot is, akik e-mailben válaszoltak kérdéseinkre:

Az esettel összefüggésben bűncselekmény gyanúja nem merült fel, a BRFK közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit

– válaszolták.