„Félünk tőle” – rejtélyes idegen zaklatja a panelban élő családot Pesterzsébeten

Mégis mit akarsz?! – teheti fel jogosan a kérdést az a Pesterzsébeten élő család, akiket már két hónapja zaklat egy ismeretlen. Az egyik sértett, G. Zsuzsanna lapunknak elmesélte, először azt hitték véletlenről van szó, de mostanra kiderült: valaki szándékosan zaklatja őket.

Egy ismeretlen zaklatja a családot Fotó: MW

Két hónapja, megállás nélkül zaklat minket egy ismeretlen ember

– kezdte Zsuzsanna. „Pesterzsébeten, a Helsinki úton lakunk, az egyik épület második emeletén. Úgy kezdődött, hogy random időpontokban megszólalt a kaputelefonunk. Valaki felcsengetett hozzánk, de amikor felvettük sosem szóltak bele. Az illető reggel fél 7-kor, de még este fél 11-kor is ezzel szórakozik.”

A család egy idő után már levette és félretette a kaputelefont, hogy ne csörögjön feleslegesen, ám ezzel csak az a baj, hogy így a család sem éri el egymást.

Amikor már nagyon meguntuk, hogy állandóan csörög, ugyanis csak akkor marad abba, ha levesszük a helyéről. Próbálkoztunk azzal, hogy mellé raktuk a kagylót, de sajnos van, amikor szükségünk van rá, így vissza kellett helyezni…

Zsuzsannáék megpróbálták kideríteni, hogy ki szórakozik velük, kinek lehet annyi ideje, hogy őket zaklassa…

Két hónapja szórakozik a zaklató Fotó: unsplash.com/Illusztráció

A lakásból ki tudunk nézni a kapuhoz, de ezzel csak az a baj, hogy egyszerűen a zaklató beüti a számunkat, majd elrohan

– meséli. „Nálunk meg addig csörög, amíg meg nem őrülünk tőle. Itt élünk már 6 éve és sosem történt még ilyen. Mi már félük tőle. Most kiraktam a Facebookra is ez, hogy kiderüljön, másokat is zaklatnak-e így a környéken. Még csak feljelentést se tudunk tenni, mert nálunk nincs kamera… ha más is tapasztalt ilyet a környéken, jelentkezzen. Lenne pár szavam a zaklatóhoz!” – zárta szavait.