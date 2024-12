Kitálalt az időutazó: hamarosan az egész világon összeomlik az internet

Az emberiség mindig is szerette volna tudni, mit hoz a jövő: nem véletlen, hogy Nostradamus jóslatai a mai napig oly népszerűek, de valójában a napi horoszkópok bújása is hasonlókra vezethető vissza. Kétségtelen azonban, hogy az utóbbi időben egyre több szélsőséges „forrás” jelenik meg a világhálónak köszönhetően. A TikTokon például önjelölt jósok állítják: a jövőből jöttek, időutazók, ezért tudják pontosan, mi fog történni. Tegyük hozzá: ehhez képest elég rossz találati listával rendelkeznek. Mondhatnánk úgy is: szerencsére, ugyanis jellemzően különféle világvége-közeli állapotokat vizionálnak. Így tesz az az illető is, aki a saját állítása szerint 2582-ből érkezett közénk.

Elárulta a magát időutazónak nevező tiktoker, mit hoz a jövő. Csak igaza ne legyen!

Lássuk, mit ígér az időutazó!

Nem is húznánk az időt, mutatjuk a legjelentősebb dátumokat, melyeket legutóbbi videójában fedett fel a TikTok-jós!

2024. december 22.: az Egyesült Államok klímája hirtelen drasztikusan megváltozik és hatalmas tornádók csapnak le.

2025. január 3.: Kaliforniát hatalmas földrengés rázza meg, olyan, amilyen erőset még soha nem tapasztalhattunk.

2025. január 14.: olyan élőlényeket fedeznek fel az óceánokban, amelyek miatt felfüggesztik a komolyabb mélytengeri kutatásokat. Az egyik lény ugyanis valamilyen módon még akár az emberiség végét is okozhatja.