Gyönyörű ünnepi fényhajó úszik a Dunán - csodálatos a látvány

Idén is elindult ünnepi útjára Budapest fényflottája, ám most valami igazán különlegessel is készültek. Ebben az évben nem csak a földön, hanem a vízen is igazi ünnepi hangulat uralkodik, ugyanis egy hajó is ünnepi díszkivilágítást kapott.