Heges arcú fantom tartja rettegésben Miskolcot és lakóit

A fentebb található, lapozható galériánkban arra láthatsz példát, hogy néz ki, amikor a repedezett falak, a rozsdás ajtók és az évek során felgyűlt mocsok árulkodik arról, milyen régóta van elhanyagolva a Fejér vármegyei tejüzem. A padlót törmelék borítja, és kitört ablakok darabkái hevernek szanaszét. A Metropol KORÁBBI CIKKÉBEN azt is megnézhetted, milyen elképesztő állapotban van az elhagyatott tejüzem helyszíne, melyet az urbexesek is előszeretettel látogatnak.

A karácsonyi ünnepekhez a karácsonyi filmek is hozzátartoznak (Fotó: Pexels/Yura Forrat – Képünk illusztráció)

Bár a karácsonyi ünnepeknek vége és hamarosan itt a szilveszter, valamint az Újév, az ünnepekhez köthető filmekkel még te is mindenhol találkozhatsz. Összegyűjtöttük azokat a karácsonyi filmeket, melyekről valószínűleg te is azt hiszed, hogy már a könyöködön jönnek ki. Valóban így van? IDE KATTINTVA egy olyan 10 kérdéses kvízt tölthetsz ki, amivel nem csak tesztelheted a tudásodat, de még akkor is megizzadsz, ha igazi karácsonyi filmrajongó vagy.

A lebénult balerina már előadásokban játszik (Fotó: MW)

Tóth Nikolett éppen a munkahelyére, az Operettszínházba tartott, amikor a Jókai utcában egy beépítés alatt álló tetőtérből épületelemek zuhantak rá. A romok maguk alá temették, az orvosok pedig napokig küzdöttek az életért. Végül magához tért, de az édesanyja és az akkori párja kénytelen volt vele közölni élete legrosszabb hírét: kerekesszékbe kerül. Ugyan az orvosok nem különösebben merik biztatni, ő elszántan küzd azért, hogy egy nap újra lábra állhasson.

Nem fogadtam el, hogy mozgássérült vagyok. Ha táncolni nem is leszek képes, járni mindenképpen szeretnék

– mondta lapunknak Niki, aki ősztől újra az Operettszínházban dolgozik balettmesterként. A lebénult balerina a Diótörő című balettben a nagymamát alakítja, melyről ITT OLVASHATSZ bővebben.