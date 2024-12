Veszélyes is lehet karácsonykor a bevásárlás

1. Tervezzük meg előre

A karácsonyi forgatagban könnyen a zsebtolvajok célpontjává válhatunk. Ezért érdemes előre megtervezni az ünnepi bevásárlást: gondoljuk át, hol és mennyiért fogunk vásárolni. Csak annyi pénzt vigyünk magunkkal, amennyi feltétlenül szükséges - írja a Fanny magazin.

Fotó: Andrea Piacquadio / Pexels (illusztráció)

2. Rejtsük el a ruha belsejébe

Tömegközlekedésen és plázákban mindig a testünkön keresztben átvetve viseljük a táskát. Értékeinket ne a külső zsebekben tároljuk, hanem a ruházat belsejében. Legjobb, ha a tárcát is a táska belső zsebébe rejtjük, vagy lánccal az övhez, nadrághoz erősítjük.

3. Mindent látó szemek

Ne hagyjuk az értékeinket, a táskánkat az autó utasterében, még az ülés alá rejtve sem. Ha pedig bepakoltunk a csomagtérbe, ne hagyjuk őrizetlenül a járművet. A riasztórendszer mellett érdemes lehet beszerezni egy fedélzeti kamerát is, amely álló helyzetben is rögzíti az eseményeket.

4. Takarjuk le a kezünkkel

A készpénzes vásárlásnál biztonságosabb megoldás a bankkártya használata, ám ilyenkor is fontos az óvatosság. Ügyeljünk arra, hogy a PIN-kódot senki se figyelhesse ki, a leírt kódot pedig ne tartsuk a kártya közelében. Ahol lehet, éljünk az érintéses fizetés lehetőségével.

5. Tanulja meg a telefonszámot

Az ünnepi őrületben a gyerekek is könnyen elkallódhatnak. A legkisebbnek egy pillanatra se engedjük el a kezét, a nagyobbnak tanítsuk meg, hogy mindig szóljon, ha valamit meg szeretne nézni, illetve magyarázzuk el neki, mit tegyen, ha elveszne. Gyakoroljuk be a segélyhívó és a saját számunkat is.

6. Tolvajok álruhába bújva

A zsebtolvajok sokszor csoportosan dolgoznak: míg az egyik eltereli a figyelmet, addig a másik megszerzi az értéktárgyat. Legyünk óvatosak a semmiből felbukkanó árusokkal, jótékonysági aktivistákkal vagy segélyt ígérőkkel – lehet, hogy álruhás bűnözők.

7. Hangja elriasztja

Az idősek és a gyerekek különösen kiszolgáltatottak, ezért nekik hasznos lehet egy személyi riasztó, amelyet maguknál hordhatnak a zsebükben vagy a csuklójukon, és veszély esetén egyetlen mozdulattal aktiválhatják. Az eszköz hangos, sikító hangot ad ki, amely azonnal felkelti a környezet figyelmét.