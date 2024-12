Csodás történet: sikerdarabban tért vissza a színpadra a házomlásban lebénult balerina

Nagymamaként tért vissza a színpadra a lebénult balerina. Óvodás korától szinkronúszást tanult, majd 10-11 évesen felvették a balettintézetbe. Az ötödik osztályt már ott kezdte. Az iskolatársaival együtt szerepet kapott Csajkovszkij remekművében, a Diótörőben. Többek között egy egér és az orosz lány bőrébe bújhatott.

A lebénult balerina a nagymamát alakítja a Diótörőben

Az elején még leginkább a szorgalmával tűnt ki, de végül ötössel végzett. Karrierje később egyenesen ívelt felfelé. Ugyanebben a darabban felnőttként már a főszerepet táncolhatta, ám egy durva baleset drasztikusan megváltoztatta az életét.

A lebénult balerina lábra szeretne állni

Tóth Nikolett éppen a munkahelyére, az Operettszínházba tartott, amikor a Jókai utcában egy beépítés alatt álló tetőtérből épületelemek zuhantak rá. A romok maguk alá temették, az orvosok pedig napokig az életért küzdöttek. Végül magához tért, de az édesanyja és az akkori párja kénytelen volt vele közölni élete legrosszabb hírét: kerekesszékbe kerül. Ugyan az orvosok nem különösebben merik biztatni, ő elszántan küzd azért, hogy egy nap újra lábra állhasson.

Nem fogadtam el, hogy mozgássérült vagyok. Ha táncolni nem is leszek képes, járni mindenképpen szeretnék

– mondta lapunknak Niki, aki ősztől újra az Operettszínházban dolgozik balettmesterként. Mi több, egy kisebb, de annál bájosabb szerepet is kapott a Diótörőben, ugyanis a nagymama egy fotelban ül, bár ebben a testhelyzetben is megtesz néhány táncmozdulatot. Nikit a nézők a délutáni előadásokban láthatják. A darabot mi is megnéztük, a szünetben pedig beszélgettünk is a művésznővel.

Mindig jól érzem magam, ha bejöhetek a színházba

– mosolygott a balerina, és a kérdésre, hogy mi az, ami már kislány korában elvarázsolta a balett világában, kifejtette: eredetileg nem is klasszikus balettre szeretett volna járni, de szakemberek javasolták, hogy próbálja meg.

Az idő múlásával a balett beszippantott, és ezt azóta sem bántam meg. Ezért is örülök, hogy a Diótörőben megjelenhetek a színpadon a nagymamaként. A fotelba biztonsági okokból egy övvel bekötnek a hasamnál, így nem kell attól tartani, hogy véletlenül kiesem

– árulta el a táncművész.