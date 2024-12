Évértékelő interjú az M1-en: Kilábalunk a háborúból, karnyújtásnyira vagyunk a békétől - mondta Orbán Viktor

A kegyelmi ügy hatásairól is beszélt Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint nagy veszteség érte nem csak a jobboldalt, de az egész országot is Novák Katalin és Varga Judit távozásával. Szerinte mind az egykori köztársasági elnök, mind pedig a korábbi igazságügyi miniszter is olyan politikusok voltak, akik a nemzetközi színtéren világsztároknak számítottak, és akik mögött komoly teljesítmény volt. Szerinte az eset jól példázza, hogy a politika egy könyörtelen világ, ahol ha csinál az ember egy marhaságot, amit ráadásul nem is tudsz megmagyarázni, akkor annak súlyos következményei vannak.

Szerinte a saját közösségük számára is érthetetlen volt, hogy miért kapott kegyelmet egy olyan ember, aki oldalágon egy pedofilügybe keveredett, hiszen itt egy családvédelemre felesküdött kormány van, amely a gyermekek anyagi, fizikai és szellemi biztonsága mellett is mindig kiáll.

A jobboldal szerinte az ügy miatt szívgödör tájékára egy hatalmas ütést kapott, amelyből lehet, hogy mára felgyógyultak és erősebbé is tette őket, de „attól még a seb velünk marad”.

A karácsony közeledtével a hazai közbeszéd állapotáról is szót ejtettek a miniszterelnökkel. Orbán Viktor szerint is rossz állapotban vagyunk, de ez nem egy magyar sajátosságnak tartja, hanem világjelenségnek. A kormányfő úgy látja, minden abba az irányba vezet, hogy virtualizálódik az életünk, a gépbe bepötyögni a sértéseket pedig sokkal egyszerűbb, mint az ember szemébe mondani. Ettől függetlenül ő is reménykedik abban, hogy a közéleti viták színvonalán lehet javítani a jövőben.

Megkérdezték azt is, mit kíván Magyarországnak és a magyar embereknek az újévre. Orbán Viktor úgy felelt, pontosan ugyanazt, amit a saját családjának is: békét, nyugalmat, egészséget, valamint azt, hogy olyan emberek vegyenek minket körül, akik szeretnek minket és akinek mi is viszonozhatjuk a szeretetet. A miniszterelnök szerint nincs olyan baj, amelyre ne lehetne közösen megoldást találni, ehhez viszont több megértésre, méltányosságra, nyitottságra és őszinteségre van szükség.