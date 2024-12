Ezeknek a csillagjegyeknek hoz brutális változást a fogyó hold év végén

Mérleg

Nagyfokú határozatlanság jellemzi most az életed, ráadásul könnyen el is hatalmasodik most rajtad a káosz. Ha úgy érzed, fáradt vagy és kimerült, inkább pihenj az év végi időszakban, mert a határozatlanságodból adódóan rossz döntéseket hozhatsz, amik veszélyesek is lehetnek.

Nyilas

Bravó! Az új ciklus felé haladva fokozatosan készülsz az új kihívásokra, miközben képes vagy megtartani az egyensúlyt az életedben.

Bak

Megfontolt vagy, nem hirtelenkedsz most sem. Lehetőséget kapsz arra, hogy áttekintsd az évet és újult erővel készülhess az új évre.

Vízöntő

Most lehetőséget kapsz a félelmeid leküzdésére és arra, hogy újragondolhasd céljaidat. Ha régóta halogatod egy döntés meghozatalát, mert félsz a változástól, most talán megteheted!