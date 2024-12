Kos (03. 21. – 04. 20.)

Fullasztóan hathat önre valaki jelenléte. Az is lehet, hogy csak elege van már a vendégeskedésből. Jóból is megárt a sok! – ismerjük a mondást, és ön is úgy érezheti, hogy rosszul lesz, ha még egy falat bejglit le kell gyűrnie.







Bika (04. 21. – 05. 20.)

A túlzottan kisajátító magatartás vagy a féltékenykedés valamilyen módon jelentkezhet pénteken. Jobb, ha tudatosítja magában, hogy ezt nehéz fényszögek okozzák. Ne tulajdonítson neki túl nagy jelentőséget.







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ma lesznek jócskán feszült bolygóállások. Gondolatban mindent osszon el kettővel – higgy el, ön látja borúsan a dolgokat, és ez teszi ingerültté, túlzottan érzékennyé. Szerencsére hamar szétoszlik a feszültség, és onnantól helyreáll a lelki békéje.







Rák (06. 22. – 07. 22.)

Nem biztos, hogy sikerül megtartani a békét a környezetével, de mindenképpen erre kellene törekedni. Ha akarja, tudja magát fegyelmezni akkor is, ha bosszantja valami. Ön körül ugyanakkor erős lehet az ellenállás, és ha nem vigyáz, két tűz közé kerül.







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A szép karácsony után a péntek nem igazán ígérkezik békésnek. Lehetnek a környezetében, akik szinte kényszert éreznek rá, hogy dirigáljanak önnek. De nem tudják, hogy kit provokálnak! Valószínűleg ez ma kiderül számukra.







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Nem szeret konfrontálódni, most meg mintha mindenki önön próbálna fogást találni. Ez persze az igazságérzetét is zavarja. Bár egyébként mindig arra biztatjuk, hogy álljon ki magáért, ez esetben mégis jobb kerülni a konfliktusokat, elvégre most volt karácsony.







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Pénteken minden egy picit nehézkesebben megy a szokásosnál, és meg kell próbálnia minél kevesebbet törődni azzal, hogy más mit tesz, gondol vagy mond. Ha ez sikerül, akkor jobban alakul a napja, mint remélte.







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A légkör most nagyon intenzív ön körül, így nem javasolt felesleges vitákba, harcokba bonyolódni. Ami a legeslegjobb volna, ha picit el tudna szakadni mindenkitől, és csak azt tenné, ami önnek jólesik. Egy nagy séta az erdőben?







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)