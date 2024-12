Budavári Palotanegyed: Ámulatba ejtő üvegablak és homlokzat, ilyen lett az egykori Vöröskereszt székház – Galéria

A Dísz tér igazi ékköve lett a napokban elkészült Vöröskereszt székház, amelyet a Nemzeti Hauszmann Program keretében építettek újjá. A pompás épületrészletek ámulatba ejtenek, a mesterek pontosan ugyanazt, az egykor ikonikus épületet húzták fel újra, amely a II. világháborúban bombatalálatot kapott. Ennek ellenére az épület megmenthető lett volna, de 1946-ban a politika a teljes bontás mellett döntött. Aztán több, mint 70 évig a mindenféle vásároknak helyet adó telek, a Budavári Palotanegyed tájsebe volt.

Budavári palotanegyed: az új épület külső jegyeiben hűen követi a századfordulón itt álló ötszintes palotát (Fotó: Nemzeti Hauszmann Program/FB)

Az ember csak ámul és bámul, amikor felsétál a várba, hiszen a csodálatos és páratlan Szent István-terem, a Lovarda, a Főőrség, a Sándor-palota, a Várkert Bazár, a Karmelita, a Budavári Palota déli összekötő szárnya után újjászületett a Vöröskereszt székház is a Budavári Palotanegyedben. Mivel a Nemzeti Hauszmann Program célja, hogy a Palotanegyed fénykorának – 19–20. század forduló – arculatát visszaadja, a szakemberek a munkálatok során nem csak az eredeti terveket és archív fényképeket követték, hanem a 21. század technológiai vívmányait is felhasználták. Így lett a varázslatos külsejű épület korszerű is a Dísz téren.

Az eredeti (Vélhetően Róth Miksa-féle) ablaküveg, Budapest második világháborús ostroma során semmisült meg, és a Nemzeti Hauszmann Program keretében született újjá, több, mint 70 év után. Alkotója, Balogh Eleonóra üvegművész (Fotó: Nemzeti Hauszmann Program/FB)

Budavári Palotanegyed: Üvegablak és 2,5 tonnás süttői mészkő oszlopok

Az eredeti épület 1902-re készült el, Hauszmann Alajos tervei szerint. Az épület főbejáratánál újra állnak az oroszlánfejes posztamensen nyugvó dór stílusú, süttői mészkő oszlopok, amelyek közel négy méter magasak, súlyuk elérik a 2,5 tonnát. Homlokzata alapvetően neobarokknak mondható, szecessziós díszekkel ötvözve. Ez a stílus jellemezte a belső tereket is, amelynek egyik fő attrakciója a díszlépcsőház végén látható, rekonstruált történelmi középcímert mintázó színes üvegmozaik. Szintén egykori formájában csodálható meg a hajdani díszterem, melynek falikárpitja az eredeti szövéstechnika és alapanyagok felhasználásával készült el ismét. Az üvegtetővel fedett belső udvart is visszaállították eredeti formájába. Újra látható az épület patinázott díszműbádogos tetőzete is és újjászülettek homlokzati díszei, a páratlan szépségű sarokkupolák és azok groteszk fejdíszei is.