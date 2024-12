A gazdasági fejlődés biztosítéka az új költségvetés

Az elfogadott jövő évi költségvetés az új gazdaságpolitika költségvetése. Ennek szellemében az új gazdaságpolitikai akciótervben megjelenő intézkedésekkel a gazdasági növekedést magasabb és hosszú ideig fenntartható pályára tudjuk állítani - mondta a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkára a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Fotó: Vémi Zoltán VZ Világgazdaság VG

Banai Péter Benő emlékeztetett: 2022-ben, az orosz-ukrán háború kitörésének évében az infláció az EU átlagát tekintve 2021-hez képest több mint háromszorosára növekedett, a gazdaság teljesítménye pedig egész Európában lelassult.

Jelezte: Európa legnagyobb gazdasága, Németország 2023-ban is recesszióban volt és 2024-ben is abban lesz, továbbá Ausztriában is recesszióval számolhatunk, ahogy több balti országban is. Közölte: az elmúlt évek statisztikája, tényszerű adata azt mutatja, hogy a háború és az arra adott uniós válaszok legyengítették Európa gazdaságát.

Ahhoz, hogy az EU egészének gazdasága növekedési pályára álljon, és a magyar gazdaságnak is legyen esélye érdemi növekedésre, békére van szükség - emelte ki az államháztartásért felelős államtitkár. Hozzátette: Donald Trump, az Egyesült Államok megválasztott elnöke január 20. utáni pozícióba lépése esélyt ad arra, hogy a szomszédos háború befejeződjön, és ezáltal Európa visszatérjen arra a normál növekedési pályára, ami a háború előtt jellemezte.

Az Országgyűlés által pénteken elfogadott költségvetés tartalmazza a növekvő kiadásokat például a pedagógusok béremelésére vagy az egészségügyi kiadások illetve a védelmi kiadások növelésére, és számos más területre, például gazdaságfejlesztési programokra és a Demján Sándor Program finanszírozására is - ismertette. Rámutatott: a növekvő kiadások fedezetét a gazdaság teljesítménye adja. Megerősítette, hogy - mivel exportunk az éves gazdasági teljesítmény mintegy 90 százalékát éri el, azaz akkor tud az ország jelentősen növekedni, ha a külső környezetünk rendezett - a béke az egyik pillére annak, hogy az európai, és ahhoz szervesen kapcsolódó magyar gazdaság növekedni tudjon. Emellett az új gazdaságpolitikai akciótervben megjelenő intézkedésekkel a növekedést egy magasabb és remélhetőleg hosszú ideig fenntartható pályára tudják állítani - fogalmazott. Ennek pilléreiről szólva megjegyezte: a jövedelmek növelésének talán legfontosabb eleme az a hároméves bérmegállapodás, amelynek részeként jövőre kilenc százalékkal nőnek a minimálbérek. Ez számításaik szerint a többi bérkategóriánál is érdemi növekedést jelent majd, a reálkeresetek jövőre öt százalékkal növekedhetnek.