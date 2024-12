Bejelentették: mintegy 1000 terméket akcióz a héten a népszerű üzletlánc

Indul az ünnepi készülődés és az ajándékok beszerzése. Vedd Te is az irányt a legközelebbi SPAR vagy INTERSPAR felé, hiszen 2024. december 2. és 8. között 20-50 százalékos kedvezménnyel szerezhetsz be az üzletlánc új kuponakciójában csaknem ezer háztartási és kozmetikai terméket! Keresd a kuponokat a Glamour magazinban és a Glamour Hungary applikációban!

Elindult az ünnepi szezon (Fotó: SPAR Magyarország)

A SPAR több mint egy élelmiszerüzlet

Az üzletlánc minőségi termékkínálatában az alapítás óta, azaz már több mint 30 éve fontos szerepet töltenek be a háztartási és kozmetikai árucikkek. A vállalat folyamatosan figyeli a vásárlói igényeket és ezek alapján bővíti választékát. A nagy alapterületű INTERSPAR hipermarketekben akár 3 ezernél is több olyan termékkel találkozhatsz, amelyek nem hiányozhatnak a fürdőszobádból, konyhádból, de a legkisebb üzletekben is száznál több termék vár rád ebben a szegmensben.

Ideje elkezdeni készülni a karácsonyra! (Fotó: SPAR Magyarország)

Minden, ami az ünnepi nagytakarításhoz kell

Ha úgy érzed, az utolsó pillanatokra hagytad az ünnepi készülődés legnagyobb feladatát, a takarítást, akkor gondolj arra, hogy nem vagy egyedül. A SPAR ott van veled, ráadásul legújabb kuponakciója olyan lehetőséget kínál, amelyet nem érdemes kihagynod. A fürdőszoba, a konyha és a háztartás valamennyi területén meg fogod találni a számodra szükséges terméket a vízkőoldótól a mosogatószerekig, ráadásul ezeket hatalmas kedvezményekkel veheted meg a SPAR kuponakciójával. A kisgyermekes családok pedig jól tudják, nincs az a pelenkamennyiség, ami elég lenne, így érdemes a listára ezt is felvenni, hiszen egyes pelenkákra is 30 százalék kedvezményt vehetsz igénybe.

Ajándéknak is kitűnő választást kínál a SPAR

Az ünnepi készülődés legnehezebb pillanata a „Mit vegyek?” kérdés alapos átgondolása és megválaszolása. Vannak olyan ajándékok, amelyek egyrészt sosem mennek ki a divatból, másrészt rendkívül praktikusak. Ilyenek a különféle kozmetikai és szépségápolási termékek, piperecikkek, amelyek szépen egymás mellé csomagolva mutatós ajándékként kerülhetnek a karácsonyfa alá.

Finomságok, amelyek nem hiányozhatnak egy háztartásból sem

Dobj össze valami gyorsat a nagy készülődés közben! A SPAR-ban az akciós kuponnal jelentős kedvezménnyel vehetsz virslit, tésztaféléket, halkonzerveket, halrudakat, olíva olajat. Ezen felül finom kávék és különféle ízesítésű mandulaitalok is várnak rád sok egyéb finomság mellett.