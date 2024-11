A Várkert Bazár kalandos történetét feltáró könyv készült - Ybl Miklós büszke lenne alkotása mai állapotára - képgaléria

A Várkert Bazár történetét, a kezdetektől napjainkig széles történelmi és kortörténeti spektrumban, ugyanakkor sok érdekes sztorival gazdagítva tárja elénk a Hauszmann Alapítvány gondozásában megjelent Ybl megvalósult álma című kiadvány, amelyet a 10 éve - eredeti fényében újjáélesztve – a nagyközönségnek visszaadott impozáns épületegyüttes jubileumához kapcsolódva mutattak be a helyszínen, az YBL6 Művészeti Térben.

L. Simon László, Fodor Gergely, Szentpály-Juhász Miklós a Várkert Bazárban tartott könyvbemutatón Fotó: FE/Metropol

A Budavári Palotanegyedet bemutató könyvsorozat negyedik része, az Ybl megvalósult álma – A Várkert Bazár története című, Szentpály-Juhász Miklós által írt és Balázs Attila, Bálint Éva és Kiss Henrietta által szerkesztett kiadvány 16 részben mutatja be az Ybl Miklós által tervezett, 1875 és 1883 között épült különleges kulturális és közösségi tér történetét, közte az 1961-1983-ig itt működő, legendás Budai Ifjúsági Park, „a szabadság szigorúan ellenőrzött kémlelőnyílása” krónikáját is.

Volt egyszer egy Ifipark... Fotó: FE/Metropol

A kötetből megtudhatjuk többek között, hogy kik voltak az építkezés során Ybl Miklós legkiválóbb munkatársai, hogyan hátráltatta az 1876-os dunai árvíz az építkezést, azután, hogy mi történt a Várkert Bazárral a második világháború után. Különleges ábrázolásokat is találunk, láthatják például az olvasók az épület utolsó tervváltozatát, századfordulós helyszínrajzát, valamint korabeli kertjeit is, de az archív fotókon bepillanthat az egykor itt működő műtermekbe is.

A Magyar Királyi Női Festőiskola hölgyei 6 egybenyitott üzlethelyiséget használtak Fotó: Ybl megvalósult álma c. könyvből

Sztorik is helyet kaptak a Várkert Bazár történetét bemutató könyvben

A kötetben a rendes kincstári történetírás mellett nagyon sok jópofa sztorit is talál a kedves olvasó

- állítja a szerző. Szentpály-Juhász Miklós meg is osztotta velünk az ő kedvencét, amikor Ybl nem akart tósztot mondani egy ünnepségen, de végül az alkotásai beszéltek helyette.

Mutatjuk videón:

Arra a kérdésünkre, hogy a kötet címe alapján mi is lehetett Ybl Miklós álma a Várkert Bazárral, Szentpály-Juhász Miklóstól azt a választ kaptuk: úgy gondolja, valami olyasmi, ami most itt történik.

Íme, videón:

@fezstory A Hauszmann A Hauszmann Alapítvány Ybl megvalósult álma című könyvének írója, Szentpály-Juhász Miklós szerint Ybl Miklósnak tetszene, ami most a Várkert Bazárban van. ♬ eredeti hang - Fodor Zwickl Erika

Az Ybl megvalósult álma című kötetet a Budavári Palotanegyed ajándékboltjaiban találják meg az érdeklődők.