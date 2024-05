VárkertFeszt – Koncertek, tánc, irodalom kicsiknek és nagyoknak

A VárkertFeszten a nagykoncertektől kezdve a színházi és filmes programokon, kézművéskedésen és hangszerbemutatón át a szabadtéri hintán keresztül az ingyenes fotózásig, a különleges gasztro-meglepetésekig rengeteg pompás program várja a közönséget.

Fotó: facebook

Érdemes már most beírni a naptárakba a május végén kezdődő háromnapos VárkertFeszt művészeti fesztivált, mert kicsik és nagyok is találnak majd kedvükre való programot.

Többek között Nagy Feró és a Beatrice, Beck Zoltán és Szűcs Krisztián duója, a Másnap is hallható lesz majd, de fellép Szulák Andrea a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekarával, és a sztárvendégeket felvonultató Random Trip is, a zenei koktélokért pedig a Besh o droM lesz a felelős.

A Várkert Bazár 2017-ben alapított irodalmi sorozata az Aposztróf mára a főváros leglátogatottabb irodalmi műhelye, Juhász Anna a fesztiválon is izgalmas beszélgetéssel várja a közönséget. A Várkert Bazár másik egyedülálló programja a Többet magunkról irodalmi táncprodukció is látható lesz a Grecsó fivérek előadásában.

Mindemellett izgalmas családi eseményekkel, különleges tárlatvezetésekkel és ínycsiklandó gasztro-meglepetésekkel is készülnek. Nemcsak a gyerekek, hanem a kreatív felnőttek is alkothatnak majd, a pénztárca készítő workshopokon újrahasznosított reklámponyvákból készíthetnek egyedi bugyellárisokat.

A VárKert Moziban a 60-as 70-es éveket bemutató Budapest retró 2. című filmet és a japán mitológiát alapul vevő romantikus vígjátékot, a Liza, a rókatündért vetítik majd.



A kisebbeket június 1-jén a Maszk Bábszínház Mátyás király bolondos bolondja című előadás, Szeder és Lóci játszik, majd Kovácsovics Fruzsina koncertje várja. Délután a Tárkány Művek világzenei koncertje hallható majd. Ezt követően a szintén világzenét játszó Söndörgő lép fel. Június 2-án A furfangos csodadoktorok című előadást mutatja be a Maszk Bábszínház, kora este Pál István Szalonna és bandája muzsikál.

A Zenélő Budapest óriáshangszeres bemutatóin mindenki „átváltozhat” majd zenésszé és megpróbálhatja megszólaltatni az izgalmas közösségi hangszereket.

A Lépcsőpavilonban fotók készülnek a fesztiválozókról, a képek az emlékfalunkat gazdagítja majd. Az Öntőház udvaron szórakoztató kézműves foglalkozásokat tartanak a kicsiknek. Lesznek óriás fajátékok, és egy szuper hinta is. A fesztiválon táncperformanszokra is sor kerül. Metha, a Be Massive elektronikus zenei party-sorozatának alapítója, a nyitó és a záró napon is ingyenes koncertet ad.

Időpont: május 31. - június 2. között

A részletes programok itt találhatók:

https://bit.ly/VárkertFeszt_0531_programok

https://bit.ly/VárkertFeszt_0601_0602_programok

Helyszín: Várkert Bazár (1013 Budapest, Ybl Miklós tér 2-6. )