Szabadtéri tárlattal ünnepli százéves születésnapját a Várkert Bazár

De arra is volt példa, hogy a művészbejárónál új biztosító emberek voltak és hiába mondtam nekik, hogy Molnár György vagyok, az Omega gitárosa, nem engedtek be, mert azt mondták, hogy erre hivatkozva már öt ember ment be. Így aztán hazamentem és üzentem Benkő Lacinak, hogy otthon megtalálnak, ha keresnének. Laci ijedten hívott, hogy menjek vissza, és addigra már ő várt a bejáratnál