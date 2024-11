Óráink vannak hátra: az amerikai kormány végre kamerák elé léphet az észlelt ufókkal kapcsolatban

November 5-én amerikai elnökválasztás lesz. A választás minden országban jelentős esemény, hiszen ez határozza meg, hogy a következő években milyen irányt vesz a politika, hogy milyen gazdasági helyzet lesz az országban, és az embereket foglalkoztató fontosabb kérdéseket is meghatározza és befolyásolja az elnök személye és a kormány összetétele. Amerikában azonban – ahogyan a legtöbb dologra igaz – sokkal teátrálisabb a választás, mint Európában. A sztárok közül sokan beállnak egy-egy jelölt mögé, részt vesznek a kampányban, óriási kampánykoncerteket adnak, a választás pedig olyan, mint egy szenzációs show-műsor. Az idei elnökválasztáson azonban most sokkal nagyobb a tét, mint valaha.

Donald Trump megígérte, hogy ufóaktákat hoz nyilvánosságra

Mióta Biden kormányra került, a világpolitikai helyzet megromlott. Trump alatt végre csökkent a háborúzó országok száma, Biden alatt azonban ez az átmeneti béke megszűnt. Az orosz kormány jó viszonyt ápolt Trumppal, ami az orosz–ukrán helyzetet is konszolidált állapotban tartotta. Biden alatt azonban azonnal kirobbant az orosz–ukrán háború, és a Közel-Kelet is újra lángokban áll. A sok háború pedig a világgazdaságra is nagy hatást gyakorol: válság van, háborús berendezkedés van, drága az energia és az üzemanyag, így a megélhetés is drágább. Ezért is fontos kérdés, hogy ki nyeri idén az elnökválasztást.