Megint megpróbáltak rálőni Trumpra

Donald Trump ellen július 13-án a Pennsylvania állambeli Butler városban egy választási gyűlésen már egyszer megkíséreltek merényletet. Akkor a támadónak, a 20 éves Thomas Matthew Crooksnak, aki egy közeli épület tetején rejtőzött, több lövést sikerült leadnia. Donald Trump a fülén szenvedett könnyebb sebesülést, ugyanakkor a kampányesemény közönségének egyik tagja meghalt, ketten súlyosan megsebesültek. A fegyverest akkor a titkosszolgálat egy mesterlövésze lőtte le. A Butlerben elkövetett merényletkísérlet nyomán hiányosságokat találtak a Dolnald Trump védelmét ellátó hatóságok munkájában, és megerősítették a volt elnök körüli biztonsági intézkedéseket.

Az orosz invázió után Ukrajnába utazott, afgán harcosokat toborzott volna az ukránok oldalára és sok esetben kikelt Donald Trump volt amerikai elnök, republikánus elnökjelölt ellen a közösségi médiában – egyre több részlet lát napvilágot azzal a férfival kapcsolatban, akit a Trump elleni újabb merényletkísérlet miatt vettek őrizetbe a hatóságok.

Ryan Wesley Routh, a Donald Trump volt amerikai elnök, republikánus elnökjelölt elleni merényletkísérlet miatt elfogott férfi egy kijevi tüntetésen készült felvételen (Fotó: AFP)

A közösségi médiában közzétett posztjai szerint akár meghalni is kész lenne Ukrajnáért Ryan Routh, az a férfi, akit a Donald Trump volt amerikai elnök, republikánus elnökjelölt elleni merényletkísérlet gyanújával fogtak el a hatóságok, miután fegyverrel közelítette meg a volt elnök golfklubját.

A korábbi tetőfedő vállalkozót tavaly még a The New York Times amerikai napilap is meginterjúvolta az orosz–ukrán háború kapcsán, ugyanis Routh az orosz invázió után Ukrajnába utazott és több hónapot töltött ott. A férfi az interjú során elmondta, hogy afgán katonákat tervez toborozni az ukrán frontra, és akár illegálisan is becsempészné őket Ukrajnába.

Valószínűleg Pakisztánon keresztül tudunk néhány útlevelet vásárolni, mivel az egy ilyen korrupt ország

– idézte Routh szavait a tekintélyes baloldali napilap.