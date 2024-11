Tuti tipp a milliárdos üzletembertől, Bill Gatestől: így teljesíts tökéletesen az állásinterjún!

Nem sok idegőrlőbb pillanat van az állásinterjúknál. Nagy nyomás nehezedik ránk, hogy tökéletesen cselekedjünk, életünk legjobb előadását adjuk. Épp ezért néhány főnök megosztott már pár tippet annak érdekében, hogyan lehet az ilyen interjúkat jól véghezvinni, miután néha egy-egy rossz válaszon bukik csak el az egész. Nos, ebbe a sorba állt be most Bill Gates is, aki elárulta, mi a legjobb válasz a legkínosabb kérdésre: arra, hogy mik a gyengeségeink.

A tech-mágnás márpedig egy-két dolgot biztos tud a sikeres üzletről, miután közel 50 évvel ezelőtt megalapította a Microsoftot. Tanácsait egy megjátszott állásinterjú során mesélte el, amikor is 2020-ban leült beszélgetni Stephen Curry NBA-sztárral, aki az játszotta el, hogy felvételezik Gates-hez.

Hogyan fogalmaznád meg: mik az erősségeid és gyengeségeid?

- tette fel a kérdést a milliárdos.

Nos, a kérdés első felére természetesen a válasz az önéletrajzban is benne van. A baj a válaszokkal a mondat második tételében rejlik. Épp ezért Gates a saját példájával válaszolt "helyesen":

Nos, én nem vagyok olyasvalaki, aki sokat ért a marketinghez, ezért nem lennék jó eladó. De egy olyan pozícióban érdekelt vagyok, ahol a termékek gyártási folyamata van, a mögötte lévő gondolkodás

- közölte a tech-guru hozzátéve, hogy épp ezért, mivel tudása nincs a marketinghez, nem dolgozna marketingesként, hisz ez a gyengesége, de szívesen dolgozna velük és tenne hozzá a munkájukhoz. Ezzel a kijelentésével pedig a gyengeségéből "erősséget" csinált válaszadás közben úgy, hogy megmutatta, hogyan tudna még a "gyengeségével" is hozzátenni a cég növekedéséhez. Ezt a titka tehát a jó válaszoknak ezen kérdések esetén, írja az UNILAD.