Trump egyre nagyobb fölénnyel vezet, több kulcsfontosságú csatatérállamban is ő nyert

Donald Trump, a republikánus jelölt jelentős előnyre tett szert a kulcsfontosságú államokban – írja az amerikai elnökválasztás kapcsán Magyar Nemzet. Donald Trump hatalmas előnyre tett szert Kamala Harrisszel szemben a fogadási piac előrejelzései szerint, miután megkezdődött a szavazatszámlálás az Egyesült Államokban.

Trump jó esélyekkel vezet, de még messze a vége (Fotó: AFP)

Bár a kampány utolsó napjaiban a szerencsejáték platformok már Harris győzelmét is előre jelezték, a szavazóhelyiségek zárása után Trump ugrásszerűen az élre tört – írta meg a The Guardian.

A nyertesnek 270 elektori szavazatra van szüksége, ebből Donald Trump már 267-at megszerzett, míg Kamala Harris 224-nél tart magyar idő szerint szerda reggel kilenc óra előtt pár perccel.

A szakemberek szerint a mostani választáson a két elnökjelölt, a republikánus Donald Trump és a demokrata párti Kamala Harris közötti küzdelmet az előzetes közlések szerint a politikai csatatérnek számító államok – Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Észak-Karolina, Pennsylvania és Wisconsin – döntik el. Trump magyar idő szerint reggel háromnegyed kilencig behúzta Georgiát, Észak-Karolinát és Pennsylvaniát is.

Eredmények

Azok közül az államok közül, amelyekben közép-európai idő szerint a reggeli órákra megközelítette vagy meg is haladta a 90 százalékos feldolgozottságot a szavazatösszesítés, Texasban (40 elektori voks), Floridában (30), Pennsylvaniában (19), Ohióban (17), Észak-Karolinába (16), Georgiában (16), Indianában (11), Tennesseeben (11), Alabamába (9), Dél-Karolinában (9), Kentuckyban (8), Louisianában (8), Oklahomában (7), Mississippi (6), Iowában (6), Arkansasban (6), Kansasban, (6), Nebraskában (5), Nyugat-Virginiában (4) és Észak-Dakotában (3) Donald Trump, New Yorkban (28 voks), Illinois-ban (19), New Jersey (14),Virginia (13), Marylandben (10), Új-Mexikó (5), Rhode Islanden (4), Vermontban (3) és Delaware-ban (3) Kamala Harris győzött.

Helyi idő szerint kedd késő estére

a Polymarket legutóbb 96,8 százalékos esélyt adott Trumpnak arra, hogy visszanyeri a Fehér Házat. A Kalshi Trump esélyeit 90 százalékra, Harrisét pedig 10 százalékra tette. A PredictIt peddig szintén 90 százalékot adott Trumpnak a győzelemre.