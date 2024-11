Meglepő fotón látta viszont rég elhunyt édesanyját Tibor

A Facebookon számos olyan csoport, illetve oldal működik, amely egy-egy konkrét témához kapcsolódóan kínál fotós vagy videós tartalmat a felhasználók számára. A közösségi média platformon tényleg mindenki megtalálhatja azt a közösséget, ahol olyan emberek tömörülnek, akik hasonló dolgok iránt érdeklődnek, ilyenek például a retró csoportok. Mindemellett a felhasználói élmény kimaxolása érdekében a közösségi háló algoritmusa is úgy működik, hogy a felhasználó könnyen megtalálja a számára érdekes tartalmat. Ez pedig váratlan, ám annál örömtelibb sztorikat is eredményez néhanapján.

Ez a felvétel a múltból sokak számára csupán egy retró fotó, de van, akinek sokkal többet jelent. A bal oldalon lévő hölgy Tibor édesanyja Fotó: MTI/MTVA / Fortepan

Valódi gyöngyszemre bukkant Tibor egy retró csoportban

Így történt ez Tiborral is, akinek a Facebook algoritmusa ajánlott egy oldalt, amely érdekelheti. Az már nyilván a véletlennek köszönhető, hogy pont egy olyan bejegyzés formájában tette mindezt a platform, amin egy fotó szerepelt, azon pedig Tibor édesanyja, aki sajnos már korábban elhunyt.

A Facebookon töltött időm egy jelentős részében előszeretettel olvasok olyan bejegyzéseket, illetve nézegetek olyan fotókat, amelyek gyerekkorom Budapestjéről szólnak. Egyfajta nosztalgia ez számomra

– mondta Tibor, akinek a Facebook algoritmusa pont egy ilyen, a Fortepan adatbázisából származó oldal bejegyzését ajánlotta fel, hátha érdekes lehet számára az azt közzétevő oldal.

A Pestbudai séták régi idők Budapestjéről szóló posztja a karácsonyi ajándékvásárláshoz kapcsolódott, amit egy 1976-ban, a Skála áruházban készült, fekete-fehér fotóval illusztráltak. A kép különösen nagy jelentőséggel bírt Tibor számára.

Napközben görgettem a Facebookot, amikor egyszer csak szembejött a fotó, amit ekkor láttam először. El sem hittem, annyira durva, hogy anyukám van a fotó bal oldalán! Sajnos ő ma már nincs velünk, pedig szegény, ha ezt láthatná…

Tibor el is érzékenyült a véletlennek eme fura, ám annál szívmelengetőbb egybeesését megtapasztalva, ami valljuk be: teljesen érthető. Úgy tűnik, hogy a sokak által nem jó szemmel nézett közösségi média, valamint az ezeken futó algoritmusok azért ilyen megható pillanatokat is tudnak okozni...