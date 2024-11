Rémálomba fulladt az álomnyaralás: 2 turista meghalt és többen is kórházba kerültek, miután mérgezett italokat szolgáltak fel

Több tucat Laoszba utazó turista is kórházba került súlyos betegséggel, 2 dán utazó pedig elhunyt miután méreggel összekevert italt szolgáltak fel nekik. Feltehetőleg metanolt fogyasztottak a nyaralók, amit illegálisan szoktak használni alkoholos üdítők hígításához.

A metanolból, más néven metil-alkoholból elég akár 4 milliliter is ahhoz, hogy vakságot vagy vizuális hallucinációkat okozzon (Képünk illusztráció) Fotó: pexels

Simone White és Bethany Clarke is abba a turista csoportba voltak, akik közül több embert is kórházba kellett szállítani, Bethany felhívta a többi gyanútlan utazó figyelmét is, hogy fokozottan kerüljék el a helyi szeszes italokat.

A csoportunk Vang Vieng-ben szállt meg és ittunk pár rövid italt, amit az egyik helyi bár ajánlott fel. Csak kerüljétek el őket, mert nem éri meg. 6 ember közülünk, aki ivott ugyanarról a helyről szintén kórházba került metanol mérgezéssel.

Pontosan nem tudni, hogy a turistáknak hol szolgálták fel a mérgezett italokat, de feltehetőleg mind a Vang Vieng városában található Nana Backpacker Hostel-ben szálltak meg. A létesítmény tulajdonosa, azonban letagadta, hogy a szállodában szolgálták fel a mérgezett italokat.

Nem csinálunk rosszul semmit, az biztos. Minden ügyfelemre nagyon vigyázok, aki a szállodánkban és hostelünkben száll meg.

A jelentések szerint több mint 100 nyaralót szállítottak kórházba, miután a hotelben felkínált ingyenes Laos Tiger vodkából fogyasztottak. A rendőrség a városban található összes szállodának azt tanácsolta ne forgalmazzanak szeszes italokat egy ideig, a mérgezések ügyében még jelenleg is nyomoznak - írta a Mirror.