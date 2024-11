„Veszélyes és felfegyverkezett" – gyerekek között látták a hetek óta keresett gyilkost

Rendkívül veszélyes gyilkos nyomára leltek egy iskola közelében halloween estéjén, miközben a gyerekek beöltözve „csokit vagy csalunkot” játszottak. A 45 éves Nicholas Waye Hamlettet hetek óta körözi a rendőrség, miután kegyetlenül végzett Brandon Kristopherrel. Egész eddig sehogy nem akadtak a nyomára, és most sem tudni, hogy hol van, pedig bevetettek keresőkutyákat és rendőrségi helikoptereket is.

Nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki Hamlett ellen. Fotó: U.S. Marshals Office

Hamlett nagyjából 170 cm magas, 75-80 kg, barna hajú férfi kék szemekkel. Megtalálásában az amerikai hatóságok segítséget kérnek. A sikeres nyomravezetőnek 5 ezer dollár, közel 2 millió forint üti a markát.

Hamlettet azok után keresik, hogy október 18-án végzett Brandon Kristopherrel Tenesseeben. A férfi halálát telefonon jelentették be, miszerint elvileg látták őt medve elől menekülni, amely során a mélybe esett. Az autopszia azonban kimutatta, hogy a férfi sérülései nem voltak megegyezőek a telefonon elmondottakkal. Halálát ugyanis súlyos fejsérülés okozta.

A bejelentő Andrade néven jelentkezett be, ám miután a helyszínen találtak egy személyi igazolványt, kiderült, hogy valójában a bejelentő maga a gyilkos, Nicholas Wayne Hamlett volt, akit az alabamai hatóságok már a gyilkosság előtt is kerestek, miután megszegte a feltételes szabadlábra helyezés szabályait. Azonnal nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene, kiemelve, hogy álnéven mutatkozik be, fegyveres és veszélyes, írja a Mirror.