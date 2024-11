Égi jelenségekből november második felében sem lesz hiány: főleg ez a bolygó kápráztat majd el

Csillagászati szempontból továbbra is elkényeztet minket az idei év, és ez a hónap hátralevő részében is így lesz. Elsősorban a Hold fog majd elkápráztatni bennünket, de az égi jelenségek között feltűnik majd a Merkúr, a Vénusz és a Mars is.