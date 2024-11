Budapesti lakhatási válságkezelés: üres szavak, nulla munka – ez a Karácsony-féle program

Szentkirályi ezzel kapcsolatos videóját itt nézheted meg:

Karácsony egyetlen intézkedést tett, az is elbukott

A főpolgármester nemhogy az albérletárakat nem törte le, de a bérlakásállomány-felújítások száma is a nullához közelít, sőt valódi szociális bérlakásprogramja sincs öt éve a Városházának. Karácsony csak egy látványintézkedést tett a Fővárosi Lakásügynökség létrehozásával, amit az önkormányzati választás előtt „két perccel” jelentett be, nehogy szó érje a ház elejét. Eddig azonban mindössze nyolc lakást tudott bérbe adni a főpolgármester. A látszat-lakásügynökség csúfos bukása ellenére a főpolgármester és balliberális közgyűlés továbbra is ebben a koncepcióban folyatná el az EU-s pénzt, amely 20 milliárd forint...

Szentkirályi Alexandra szerint a szervezet csupán egy pénzégető, távolról sem oldja meg a fővárosban mostanra kialakult lakhatási válságot.

