Budapest: továbbra is Gyurcsányék kezén marad a Városháza, háttéralkuk döntöttek a pozíciókról

„A köpönyegforgató pozícióosztozkodásban nem szeretnénk részt venni” – nyomatékosította Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán. A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője úgy látja, a Tisza Párt és Karácsony Gergely egyezkedése „rányomja a bélyegét arra, hogy éppen mi történik ezekben az ügyekben”. Gyurcsány emberei hiába távoznak látványosan a cégek éléről egy – vélhetően a háttérben zajló – alkunak köszönhetően továbbra is részt kapnak Budapest vezetéséből, jó pénzért...

Budapest Szentkirályi Alexandra szerint többet érdemel, de megint nem a budapestiek problémáival foglalkoznak Karácsonyék Fotó: Pesthy Márton

Szentkirályi emlékeztetett arra, hogy a főpolgármester először „nagy büszkén bejelentette”, hogy nyílt pályázati módszerekkel fogják kiválasztani például a fővárosi cégek vezetőt, illetve azokat, akik majd igazgatósági pozíciókat töltenek be, „majd arra keveredett az irány, hogy delegáljanak a pártok. Vagyis pontosan azt látni, hogy Karácsony és a Tisza egyezkedése állandóan rányomja a bélyegét arra, hogy éppen mi történik ezekben az ügyekben” – mutatott rá a kormánypárti frakcióvezető. Hozzátette:

Ebben a budapestieket megtévesztő, köpönyegforgató pozíció-osztozkodásban nem szeretnénk részt venni. A budapestieknek nem arra van szükségük, hogy sokkal több, pozícióban lévő ember legyen vagy sokkal több politikus töltsön be ilyen pozíciót, hanem arra, hogy foglalkozzanak az ő hétköznapjaikat érintő ügyekkel

– mondta Szentkirályi, miután arra az egyeztetésre nem ment el, amelyet Karácsony Gergely hét elejére hívott össze a pozíciókról való döntés kapcsán. Az eseményt nyilvánvalóan számos egyeztetés előzte meg, a főpolgármester így tálalhatta a frakcióvezetők elé a ma már véglegesnek tűnő elképzelést, amit el is fogadott a balliberális többség.

Budapesten Karácsony nem tudta a cégekbe átmenteni Gyurcsány embereit

Mint emlékezetes, a főpolgármester még előző ciklusának a végén elég érdekes pályázatot hirdetett meg pánik gyorsasággal a fővárosi cégek, igazgatóságok vezetői posztjaira. A kiírásba belefoglalta, hogy a régi vezetők jelentkezését támogatja, miután elégedett a munkájukkal. Karácsony ezzel a lépéssel vélhetően meg akarta kerülni az októberben alakuló új közgyűlést, hogy átmentse Gyurcsány embereit a következő ciklusra. Azonban ezt az új közgyűlés rossz néven vette. Miután Karácsony az új erőviszonyok mellett nem tudta átmenteni a Gyurcsány-fiókákat, így azt javasolta, hogy politikai delegáltakkal töltsék be a pozíciókat, miközben háttéralkukon dolgozhattak a balliberális frakciók, Szentkirályi szerint konkrétan Karácsony Gergely és a Magyar Péter-féle Tisza Párt. Ezt követően hívta össze a főpolgármester a frakcióvezetőket – ez az a megbeszélés, amin a Fidesz nem látta értelmét a részvételnek – és javasolt egy harmadik verziót elfogadásra, amit a jelenlévő balliberális többség el is fogadott – nem meglepő módon, hiszen előtte velük egyeztethetett Karácsony. A végeredmény egy ugyan jól hangzó, 250 milliós spórolásra is hivatkozó megoldás, de a vége az, hogy a balliberális képviselők még nagyobb hatalomra tettek szert. Hiszen megszüntették a fővárosi cégek igazgatóságait, és a testületek eddigi jogköreit pedig a Fővárosi Közgyűlés gyakorolja majd. Karácsony ezt így kommentálta:

...teljesítjük a Fővárosi Közgyűlés új frakcióinak igényét a nagyobb beleszólásra és rálátásra – meg persze a komolyabb felelősségvállalásra is, ami ezzel együtt jár. Lehet, hogy a legutóbbi, mintegy 10 órás közgyűlés volt a ciklus legrövidebb ülése, de hát, ha el is szoktunk tőle, ilyen a demokrácia

– jegyezte meg cinikusan Karácsony Gergely közösségi oldalán.