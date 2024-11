A túlélésért vívott harcban támogatták Bodnár Enikőt

Bodnár Enikő mindössze 32 éves, mégis élete legnagyobb démonjával kell szembenéznie. A fiatal lány mozgáskultúrából és médiaismeretekből diplomázott, fotósként dolgozott - amíg tudott. Szakmája egyben a hobbija is lett, és megannyi gyönyörű fénykép dicséri munkásságát. 2015-ben azonban a vidám, céltudatos lánynál gyógyíthatatlan betegséget diagnosztizáltak. Egy genetikai vizsgálaton derült fény arra, hogy Spinocellebralis Ataxiában azaz SCA-1-ben szenved, amit feltehetően az édesapjától örökölt. A betegség első tünetei csak később, három évvel ezelőtt jelentkeztek nála. Járása labilissá vált és nehezen közlekedik lépcsőn. Sajnos ezt a ritka betegséget a világon sehol nem tudják gyógyítani, ám különböző terápiákkal késleltetni lehet a végkifejletet. A betegség azzal jár, hogy az izmok fokozatosan leépülnek, végül a nyelőizmok bénulása miatt fulladásos halál következhet be.

Bodnár Enikő gyógyulásáért futottak a jótékonysági eseményen Fotó: Észak-Magyarország

Bodnár Enikő életének minden percében harcot vív a betegségével

Enikő azonban nem adja fel, mindent megtesz, hogy késleltesse a betegsége lefolyását. Az izmok leépülését csak speciális tornával lehet késleltetni. Ezért Enikő rendszeresen részt vesz különböző terápiákon és otthon is végzi a gyakorlatokat. A speciális torna azonban pénzbe kerül, jelentős anyagi megterhelés a családnak. Erre figyelt fel a Sok Kis Kéz Egyesület és elhatározták, hogy segítenek a súlyosan beteg fotósnak. A hétvégén jótékonysági futóversenyt rendeztek Sajóbábonyban, melynek a teljes bevételét Enikőnek ajánlották fel, hogy tudja belőle finanszírozni a gyógykezeléseit.

Nagyon boldog vagyok, hogy annyi ember szeretne segíteni nekem. A szombati halloweeni futásra is sokan eljöttek, ez nagyon meghatott

- mondta a Metropolnak elérzékenyülten Enikő, aki azt sem tudja, hogyan köszönje meg a sok szeretetet, amit az emberektől kap.

Enikő még fotózott is a javára rendezett jótékonysági eseményen, és nagyon hálás a szervezőknek és a résztvevőknek Fotó: olvasói

Az egyesületünk évente több jótékonysági rendezvényt is szokott szervezni rászorulóknak. Az Enikő javára rendezett halloweeni futás szombaton négy órakor vette kezdetét. Egy kör 1200 méter volt, és mindenki maga dönthette, el, hogy mennyit vállal. A versenyből származó bevétellel Enikő speciális tornáját, kezelését támogatjuk

-mondja Gulyásné Pásztor Mónika, a rendezvény egyik szervezője, aki hozzátette: nagyon megható volt, amikor a versenyzőket a célnál gyermekek várták, mécsessel a kezükben.

Egy barátnőm is futott értem, ő mind a 8 kört teljesítette. Nagyon jól éreztem magam, olyan cukik voltak!

- lelkendezett Enikő, aki beszámolt arról is, hogy a várakozásokat is felülmúlta a sajóbábonyi rendezvény. A futáson kívül volt még jelmezes felvonulás, a gyerekeknek kincskeresés, mindenkinek zsíroskenyér. Az egyesület még fotós falat is felállított, hogy Enikő le tudja fényképezni. a rendezvényen részt vevő családokat.