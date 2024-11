Azt hitték, csak pókfóbiája van: sokkoló diagnózist kapott az egészséges, fiatal nő

2013-ban jelentkeztek először baljós tünetek Amy Carrnál: a fiatal nő azt követően ájult el, miután meglátott egy pókot a hálószobájában. Az orvosok kezdetben úgy vélték, Amynek pókfóbiája lehet, ám amikor a nő az ezt követő években további két rohamot is elszenvedett, úgy döntött, alaposabban utánajár annak, mi állhat a tünetei hátterében.

Sokkoló diagnózist kapott a fiatal nő / Fotó: Pexels

A Hemel Hempsteadben élő nőnél 2015 februárjában végeztek MRI-vizsgálatot, amely kimutatta, hogy golflabda méretű daganat van az agyában, amely kezdetben jóindulatúnak bizonyult, ám ugyanezen év júliusára rosszindulatúvá vált. Amy ezt követően egy olyan műtéten esett át, amely előtt a sebészek úgy tájékoztatták, 45 százalék esély van arra, hogy lebénul, és 45 százalék esély arra, hogy teljesen felépül.

Tisztában voltam a műtéttel járó kockázatokkal: figyelmeztettek arra, hogy meghalhatok, vagy sorsfordító sérüléseket szenvedhetek el

- mondta el Amy, aki a beavatkozást követően egy hétig meg sem tudott szólalni, majd amikor igen, kizárólag franciául volt képes kommunikálni. Szerencsére hamarosan visszatért az angol nyelvtudása, majd sugárterápián vett részt és kemoterápiás kezelést kapott, a kiterjedt fizioterápia mellett.

Amy mindezek után felépült, noha a korábbi daganat hatással volt a koordinációjára, és a személyiségében is változás következett be. A ma már 33 éves nő a mai napig rendszeres ellenőrző vizsgálatokon vesz részt, mialatt egészséges életmód szakemberként és edzőként dolgozik. Amy elmondása szerint, most az az álma, hogy segítséget nyújtson azoknak, akik ugyanazon mennek keresztül, mint annak idején ő - írja a The Sun.