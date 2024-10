„Elfogytak a szavak!” – Új kerekesszéket kaphat SMA Sankó

Ahogy arról lapunk korábban már beszámolt, a 40 éves Kecskés Sándornak kemény lapokat osztott az élet, a férfi egy súlyos genetikai betegséggel, SMA3-as gerinc eredetű izomsorvadással született. SMA Sankó emiatt egész életét kerekesszékben éli. A jelenlegi széke 8 éven keresztül hűen szolgálta őt, ám eljött az idő, hogy lecserélje a „járgányt”. A hihetetlen összefogásnak és egy névtelen jótevőnek hála egy hét alatt összegyűlt a szükséges pénz az önerőre.

Új kerekesszéket kap SMA Sankó (Fotó: Facebook)

Ha megkérdezünk egy ember, hogyan is zajlik a mindennapi élete, ezt mondja: „Jövök-megyek, szaladok egy-egy villamos, vagy busz után, beülök az autóba, ha nincs lift az épületben, felszaladok a lépcsőn”. Képzeld el, hogy ezek a hétköznapi élethez tartozó jövés-menések nem mindenki számára elérhetők! Sankót szörnyű betegsége sajnos gyermekkora óta kerekesszékhez köti, így mondhatni, neki a szék négy kereke a lába. Most viszont egy állapotfelmérés során kiderült, új kerekesszékre van szüksége.

Kiderült, hogy az önköltség kb. 700 ezer forint. Az önköltségen felül 80%-os támogatást kapok majd. Igen, ennyit ér annak a lába, akinek a betegsége miatt nem működik a valódi

– tudatta követőivel Sándor.

Az új székkel némileg javul a férfi életminősége is. Az új kerekesszékben ugyanis egy egyedi ülőfelületet alakítanak ki, és a biztonsági öv rész is egy új technológia szerint készül, amely nemcsak a mindennap életben lesz jobb, hanem az autós utazást is kényelmesebbé teszi.

Ahogyan nektek a saját lábatok, nekem ez az eszköz a lábam. A szék biztosítja azt, hogy teljes értékű emberként élhessek

– írta.

Összefogtak SMA Sankóért

Rengetegen segítettek a férfinek, közel egy hét alatt sikerült 563 ezer forintot összegyűjtenie, akkor azonban egy hihetetlen meglepetés érte. Egy névtelenséget kérő jóakaró elutalta a hiányzó összeget, hogy Sándor minél előbb megkaphassa az „új lábát”. Ennek hála a férfi novemberben már új kerekesszékében gurulhat.

Még mindig nem hiszem el, hogy a mai egyenlegközlés után egy névtelenséget kérő őrangyal elutalta a hiányzó összeget. Köszönöm szépen! Elfogytak a szavak!

– hálálkodott Sankó.