„8 év után megjelentek a rokonok...” – utcára kerül az édesanyját gyászoló kerekesszékes Márk

Mindennapjaiban csak segítséggel tud boldogulni Horváth Márk. Egyetlen támasza az édesanyja volt, akitől néhány hónapja örökre el kellett búcsúznia. Márk oxigénhiányos állapotban jött a világra, az orvosok lemondtak róla.

Nagy bajban van a kerekesszékes Márk. Napokon belül el kell hagynia a biztonságot jelentő szülői házat Olvasói fotó

Édesanyjának, Eta néninek köszönheti az életét, aki nem hagyta a kórházban, hanem takaróba csavarta és hazavitte. Gyerekkorában még járni is tudott a most 26 éves fiatalember, de az idő múlásával állapota egyre romlott, és a kerekesszéke lett a börtöne. Tragédiák sorát kell megélnie a fiatalembernek.

Napokon belül az utcára kerülök. Megjelentek a rokonok, akik be fognak költözni a házba. Már fel is mérték az ingatlant. Igaz, hogy a ház az övék, de már nyolc éve nem is hallottunk felőlük, mi tartottuk rendben a portát és éltünk itt. De most menni kell! Nem tudom, hogy hová

– zokog kétségbeesetten Horváth Márk, akinek az édesanyja volt az egyetlen támasza a mindennapokban, és most még a biztonságot jelentő otthonukat is el kell hagynia.

A kiskunfélegyházi, nehéz körülmények közt élő fiatalember utolsó félretett pénzét is felemésztette a temetés költsége. A 65 ezer forintos rokkantsági ellátásból kell gondoskodnia magáról. Ebből kell kifizetnie a számlákat, így élelmiszerre is alig marad. Csak elektromos kerekesszékkel tud közlekedni, ami szintén nagyon rossz állapotban van, ezért a hagyatéki ügyintézés is külön kihívást jelentett Márk számára.

Nagyon szeretnék dolgozni. Bármilyen ülőmunkát elvállalnék, hogy végre egyenesbe kerüljön az életem. Bárhol az országban, csak a szállás biztosított legyen, hiszen itt napokon belül az utcára kerülök

– sóhajt fel kétségbeesetten Márk, aki számára egy reménysugár maradt, hogy valaki felfigyel rá, és segítséget kap.

Horváth Márk már csak az emberek jóindulatában bízhat, hiszen senkije sem maradt. Egyetlen esélye a boldogulásra, ha valaki felkarolja.