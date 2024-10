13 évvel ezelőtt a szemetesből kukáztam ki ezt a rajzot, most milliomossá tett

Nagyon szerencséseknek vallhatják magukat azok az emberek, akiknek van egy hobbijuk, egy szenvedélyük, és ez már gyerekkoruk óta velük van. Ha már gyerekként rátaláltunk arra az útra, amelyen haladni szeretnénk, akkor a legszerencsésebb emberek körébe tartozunk. Egy angol férfi most arról számolt be, hogy 11 éves korában csak a hobbijának élt, de ez most milliomossá tette.

A kukából rángatta elő a rajzot, és most milliomossá tette

A férfi elmesélte, hogy már egészen kicsi kora óta érdeklik a műkincsek. Imádott olyan helyeken kutakodni, ahol régi dolgokra lelhetett, és sok jelentéktelen vacakot összeszedegetett, bízva abban, hogy egy napon értékes lesz. Az egyik első nagy fogása Chopper bicikli volt, amit félrerakott, és bízott abban, hogy egy nap eladhatja.

11 éves korában azonban élete lenagyobb fogásának örülhetett. Látta, amint az egyik autóból szemeteszsákokat dobálnak ki, és számtalan csecsebecsét dobálnak ki a kukákba. A kisfiú messziről kiszúrta, hogy éppen egy rajzot akarnak kihajítani, ezért odaszaladt, és megkérdezte a hölgytől, hogy megnézhetné-e. A kisfiúnak annyira megtetszett a rajz, hogy elkérte a nőtől, ő pedig örömmel oda is adta. A kisfiú ezután eltette a rajzot, majd teltek az évek, ő maga pedig el is feledkezett róla.

13 ével később megtalálta a régi lomok között, ezért elvitte a múzeumba, hátha tudnak mondani róla valamit. Mindenki álla leesett, kiderült ugyanis, hogy Leonardo Da Vinci kortársának, a német Albrecht Dürer egy festményének eredeti, a művész által készített vázlata volt ez. Aukcióra vitték, ahol végül 33 ezer fontért (kb. 15 760 000 forint) tudták eladni. Ebből a pénzből a fiú egy szép kocsit vett – írja a Metro.