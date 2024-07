Lehet, hogy a padlásodon hever és vagyonokat ér - TOP 10 kincs, amire nem is gondolnál

A gardrób mélye, a szekrény teteje, az ágy alja, a pince poros polca vagy a padláson található doboz sarka. A közös ezekben, hogy bármelyik rejthet olyan régi kincseket, melyek megvásárlásakor még nem lehettünk benne biztosak, hogy egyszer majd vagyonokat érhet.

Nem a Barbie baba az egyetlen, amiért érdemes átnézned a régi dobozokat. (Képünk illusztráció) Fotó: A-photographyy

Az alábbi listában most összeszedtünk néhány olyan, nem kimondottan régiséget, ami akár több tízezer, százezer, sőt, milliós tételt is érhet a piacokon.

1. Festmények

Sokan nem tudják, de nemcsak a nagyszülők falára kihelyezett képek hátulját vagy sarkait érdemes átnézni. Bár azok is lehetnek értékesek, azt általában már a gazdája is tudta. Azzal viszont kevesen vannak tisztában, hogy az akár értéktelen kép is kerülhetett értékes képkeretbe, éppen ezért arra is érdemes ránézni.

2. Bélyegek

Vannak olyan bélyegek, melyekből csak pár darabot gyártottak, illetve azt is hibásan, így ezek nyilván többet érhetnek, mint a sorozatban legyártott tucatpéldányok. Ezek egyes esetekben akár elküldött levelek borítékjain vagy képeslapokon is előfordulhatnak, így ha ilyet tettünk el, mert a rajta szereplő sorok számunkra kedvesek, talán most más szemmel is érdemes ránézni.

3. Könyvek, képregények

Általánosan elmondható, hogy egy kiadott mű első példányai a legértékesebbek. Ez abban az esetben hatványozottan igaz, ha annak valamilyen speciális érdekessége van, ebbe beleértve az esetleges hibákat is. Ott vannak ezen kívül azok a kis példányszámban kiadott anyagok is, melyek később váltak sikeressé. Ilyen például a Harry Potter és a bölcsek köve regények első kiadása, főként az angol nyelvűek.

4. „LEGO” minifigurák

A LEGO és minden egyéb minifigurák esetében is igaz, hogy folyamatosan fejlesztik őket. Az újabb és újabb kiadások során pedig változik a szín és a festés is. Már egy régebbi árnyalatú darab is nagyon értékes lehet, pláne ha az egész készlet megvan. Nem is beszélve egyes különleges kiadásokról, melyeket valamilyen évforduló díszdoboza tartalmaz. A Star Wars széria Darth Vadere az első verziójában akár több tízezer forintot is megérhet, akárcsak a Marvel szuperhősök, mivel az első darabok még festve voltak, nem pedig sisakot kaptak. Egy teljes készlet, melyben több érdekes darab is van, akár már százezrekért is eladható a gyűjtőknek. Nem is beszélve a pár darabos figurákról, melyekből csak a világon is alig van.