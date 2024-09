Péter rögös útja a börtöntől az óriás rántott húsig – Így tért jó útra a Bakancsos Büfé üzemeltetője

Péter a bent történtek, valamint a feleségén és gyermekein látott nehézségek hatására átgondolta életét és a családját, szeretteit választotta.

Örökké hálás leszek a feleségemnek azért, hogy végig kitartott mellettem és hitt bennem

- hangsúlyozta Péter, miközben arról mesélt, hogy a Petra által örökölt régiségekkel ment el a Bakancsos Piacra, hogy eladja azokat, melyek egy része akkor még olyan volt számára, mint egyszerű kacat. Mivel más lehetősége nem volt, igyekezett beletanulni és egyre több mindent sikerült eladnia. Ekkor egy olyan fordulat történt, amire nemcsak ő, de felesége, Petra sem számított.

Péter igyekszik segíteni fiát a boksz edzések során Forrás: Pintér Péter

Közel 3 éve piacoltam, amikor történt egy tulajdonos váltás, ami után nem sokkal megváltak az akkori büféstől. Az új büfés gyakran kérdezgetett, mit áruljon, hogy áruljon, aminek az lett a vége, hogy én vettem át a büfét.

„Amikor megnyitottunk, már az első szombati napon, akkora sikere volt a büfének, hogy azóta is közel akkora sor áll ott mindig.” - az ott kapható finomságok híre hamar elterjedt, így Péter nemcsak Budapestről, Pest vármegyéből, de az ország minden tájáról találkozott olyanokkal, akik hallottak a büféjéről. Olykor még Romániából és Szlovákiából is jöttek olyanok, akik hallottak róla, hogy mekkora adagokat lehet ott enni.

„Már a kezdetektől kitesszük a maradékot az ablakba, mert mindig is úgy voltam vele, hogy szeretnék valamennyit visszaadni a rászorulóknak, ezért is kezdtem el jótékonykodni.” A Bakancsos Büfé üzemeltetője ugyanis már többször osztott ételt az ünnepek alkalmával, legújabb projektjei között pedig nemcsak az szerepel, hogy szeptembertől a XVII. kerületben ki is szállítanak, hanem az is, hogy egy kórház teljes osztályát, illetve kerítését lefessék teljesen a saját költségükön.