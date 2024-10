Otthonfelújítás: így válhat élménnyé!

„A magyar tulajdonosok számára a lakóingatlan sokkal inkább érzelmi, nem pedig anyagi ügy” – hívta fel a figyelmet az Újház legfrissebb felmérésének egyik eredményére Szórády Csilla, a társaság vezérigazgatója. Olyan további adatokkal támasztotta alá a megállapítást, miszerint a megkérdezettek 75%-a állandóan otthon tartózkodik, 93 százalékuknak fontos a lakása kényelme, esztétikája, az ingatlantulajdonosok 68%-a pedig gazdaságosabb és élhetőbb otthonra vágyik. Ők mind indokoltnak tartanának egy otthonfelújítást.

A legtöbben a hátuk közepére kívánják, holott akár élmény is lehet az otthonfelújítás / Fotó: Cal David / Pexels

Új dimenzióba helyezik az otthonfelújítást

A lakástulajdonosok 94 százaléka tehát felújítana, de valamiért mégsem vág bele az egyébként általában sok nyűggel járó és költséges procedúrába. Az Újház ezen változtatna, és élménnyé szeretné varázsolni a teljes folyamatot.

Magyarországon eddig soha nem kínált, széles körű szolgáltatás elindulásáról számolt be Szórády Csilla, az Újház vezérigazgatója – élményt csinálnak a felújításból / Fotó: Rozman Péter

Mindezt úgy, hogy testközelbe viszik a tulajdonosoknak a felújítást, aminek akár a teljes folyamatán végig is kísérik. Eközben az utolsó szögig megtalálható náluk minden, amire szükség lehet egy lakásrenoválás során, és minden azonnal „csekkolható” is, hisz a bemutatótermeikben gyakorlatilag bárki ébren álmodhatja meg új otthonát. Merthogy az otthonfelújítás ilyen is lehet.

Az Újház ezzel korszakalkotó ponthoz érkezett

– fogalmazott Bagaméri László kereskedelmi igazgató a cég solymári bemutatótermében.

A kereskedelmi igazgató szerint minden adott ahhoz, hogy olyan élményben részesítsék a lakástulajdonosokat, amilyenben korábban nem volt még részük / Fotó: Rozman Péter

Úgy látjuk, hogy kinyílt a piac, és nekünk minden lehetőségünk: a szakértelmünk, a termékeink, az értékesítőink és még az ötleteink is megvannak ahhoz, hogy miként segíthetünk a vásárlóknak. Ilyen komplex szolgáltatást pedig senki nem nyújt jelenleg Magyarországon. Vannak a barkácsáruházak, vannak a tüzépek, meg vannak a bútoráruházak, de mi tudjuk ezt így egyben, minőségi formában biztosítani.

A kormány is segít az otthonfelújításban Az otthonteremtési program keretében Magyarország Kormánya kamatmentes kölcsön és vissza nem térítendő támogatás kombinációjával ösztönzi az 1990 vége előtt épült családi házak energetikai korszerűsítését. Az európai uniós társfinanszírozású program jóvoltából a legalább 30 százalékos energiamegtakarítást eredményező beruházásokkal a támogatott családok sok pénzt és energiát spórolhatnak meg. A sikeres pályázók 1 millió forint önrész mellett maximálisan 6 millió forintos támogatást kaphatnak, amelynek fele kamatmentes hitel, másik fele vissza nem térítendő támogatás.

Az, hogy az ingatlanok megfelelő korszerűsítésével mennyi energiát és ezáltal pénzt lehet megspórolni, nem titok, a környezettudatosságról nem is beszélve. Ugyanakkor az már kevésbé nyilvánvaló egy-egy ilyen beruházással kacérkodó lakástulajdonos számára, hogy miként is fogjon hozzá a dologhoz.