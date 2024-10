Ezen a napon vette kezdetét az őszirózsás forradalom, ami örökre megváltoztatta az országot

Som Lajos / Fotó: BALINT FEJER / Mediaworks archívm

Itt várják ma a véradókat

A Magyar Vöröskereszt szervezésében három helyen lesz a mai napon véradás a fővárosban. Reggel 7 és este 7 között a szokott helyen, a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21), dél és 17:30 között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.), illetve dél és este 6 között pedig a WestEndben (1062. Budapest, Váci út 1-3.).

Ma sok helyen lesz ködös az idő

A koponyeg.hu előrejelzése szerint szerdán az előző éjszaka képződött és kiterjedt köd napközben akár nagyobb területeken is megmaradhat. A ködös területeken szitálás vagy gyenge, szemerkélő eső is előfordulhat. Emellett lesznek napos részek is. A légmozgás mérsékelt marad, a hőmérséklet pedig 13 és 20 fok között várható.