Így emlékezett meg Budapest az '56-os forradalomról – galéria

Idén reggel 9 órakor kezdődött az ünnepélyes zászlófelvonás a Kossuth téren, melyet Orbán Viktor miniszterelnök beszéde követett az 1956-os forradalom 68. évfordulóján. Ma országszerte az '56-os forradalomról emlékezünk meg, melyhez köthetően Budapesten is számos programon vehetsz részt még a délután folyamán is.

Azért jöttünk össze, hogy fejet hajtsunk az 1956-os forradalom hősei előtt

– fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a budapesti Millenáris szabadtéri színpadán mondott ünnepi beszédében.

Már százszor bebizonyítottuk, hogy nem ijedünk meg, ha az aktuális birodalom zsarol bennünket. Tudjuk, hogy háborúba akarnak kényszeríteni bennünket. Tudjuk, hogy ránk akarják sózni a migránsaikat. Tudjuk, hogy gender aktivisták kezére akarják adni a gyerekeinket

– hívta fel a figyelmet délelőtti beszédében a kormányfő. Az ünnepség kiemelt meghívottjai a szeptemberi dunai árvíz elleni védekezésben részt vevők és családtagjaik voltak, akik remélhetőleg a fővárosban egész nap tartó ingyenes rendezvényeken is részt vesznek majd.

Számos programmal készült Budapest az '56-os forradalom emléknapjára

A nemzeti ünnep alkalmából számos rendezvény, kiállítás, filmvetítés és gasztrofesztivál is lesz Budapesten. A fővárosban a Magyar Nemzeti Galéria, a Magyar Nemzeti Múzeum és a Szépművészeti Múzeum is ingyenesen látogatható október 23-án. Emellett a Magyar Természettudományi Múzeum, Európa legnagyobb szabadtéri vasúti élményparkja, a Magyar Vasúttörténeti Park és a Ludwig Múzeum kiállításai is belépőjegy megváltása nélkül látogathatók. Ahogy a Terror Háza múzeum is változatos és ingyenes programsorozattal készül a nemzeti ünnepre. Lesz rendhagyó tárlatvezetés és történelemórák, múzeum

pedagógiai foglalkozások, új időszaki kiállítás és gyertyagyújtás. A mai nap folyamán látogathat ingyenes rendezvényekről IDE KATTINTVA tudhatsz meg többet.

