Számos program vár a fővárosban október 23-án, Orbán Viktor a Millenárison tart ünnepi beszédet

Az október 23-ai programok már kedden, azaz október 22-én elkezdődtek. A nemzeti ünnep napján pedig szerte a városban lesznek rendezvények, köztük családi programok, előadások és tárlatok. Mutatjuk a legjavát!

Bem rakpart, műegyetemisták vonulnak a Bem József tér felé 1956. október 23-án (Fotó: Horváth János és családja / Fortepan)

Az idei október 23-ai programok már kedden elkezdődtek

Az idei 1956-os Forradalom és Szabadságharc Emléknapja ünnepségsorozat október 22-én, 14 órakor koszorúzással kezdődött az 1956-os Műegyetemi emlékműnél. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter ünnepi beszéde után fáklyás menet indult a Bem térre korhű ruhába öltözött fiatalokkal, Csepel teherautókkal. Este a Külügyminisztérium épületét fényfestés díszítette.

Ma 11 órakor beszél Orbán Viktor a Millenárison

Október 23-án a Kossuth Lajos téren 9 órakor ünnepélyes zászlófelvonással indul a program. Ezt követően 10 és 18 óra között a Nyitott Parlament program keretében az érdeklődők megtekinthetik a Díszlépcsőházat, a Kupolacsarnokot, a Szent Koronát, a Kossuth Lajos téren pedig a korhű, kiállított Csepel teherautót. A 301-es parcellánál egész napos protokollmentes megemlékezés lesz. 10.30-kor pedig a Millenáris Parkban kezdődik az állami rendezvény. Az ünnepség kiemelt meghívottjai a szeptemberi dunai árvíz elleni védekezésben részt vevők és családtagjaik lesznek. Orbán Viktor miniszterelnök várhatóan 11 órakor tart ünnepi megemlékezést. Este 6-órakor a MÜPA-ban rendezett díszünnepségen Sulyok Tamás köztársasági elnök mond beszédet, amit a köztelevízió élőben közvetít majd.

Lesz fényfestés ma is

Október 23-án 16 és 23 óra között a Külügyminisztérium épületét és a Budapesti Műszaki Egyetem „K” épületét fényfestés díszíti majd.

A legtöbb múzeum ingyenesen látogatható

A fővárosban a Magyar Nemzeti Galéria, a Magyar Nemzeti Múzeum és a Szépművészeti Múzeum is ingyenesen látogatható október 23-án. Emellett a Magyar Természettudományi Múzeum, Európa legnagyobb szabadtéri vasúti élményparkja, a Magyar Vasúttörténeti Park és a Ludwig Múzeum kiállításai is belépőjegy megváltása nélkül látogathatók. Ahogy a Terror Háza múzeum is változatos és ingyenes programsorozattal készül a nemzeti ünnepre. Lesz rendhagyó tárlatvezetés és történelemórák, múzeumpedagógiai foglalkozások, új időszaki kiállítás és gyertyagyújtás. További részletek itt olvashatók.