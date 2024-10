Ezeket a termékeket azonnali hatállyal visszahívta a McDonald's: regisztrálták az első halálos áldozatot

A McDonald's nagyon sokak kedvence. Járjunk bárhol is a világban, ez egy biztos pont. Ha a világ másik végén is nyaralunk, a mekis ízek mindenhol majdnem ugyanolyanok. Sokan szeretik az ízét, olcsó, és persze gyorsan is kézhez kapjuk az ételt. Most azonban fontos figyelmeztetést adtak ki. Eddig 10 amerikai államban jelezték, hogy a húspogácsa E. coli-járvánnyal fertőzött, és nagyon sokan megbetegedtek. A legtöbb beteget Colorado és Nebraska államban regisztrálták, egy ember pedig már meg is halt. 10 beteget kórházba kellett szállítani, de további 49 fertőzött személy érzi magát nagyon rosszul - írja a Mirror.

Az amerikai Meki közben gőzerővel dolgozik azon, hogy bevizsgálja a termékeit, és bizony sokkoló dologra jöttek rá. Sok ételük ugyanis fertőzött. Éppen ezért több terméket visszahívtak, ezeknek kisütése, forgalmazása és eladása szigorúan tilos lett. Így például a hagymát azonnal hatállyal visszavonta, annak fertőzöttségi foka ugyanis kiemelkedő lehet.