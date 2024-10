„A férjem megszabja, mit egyek a terhességem alatt, mert szerinte dagadtra zabálom magam”

Mindannyian tudjuk, hogy bár csodálatos dolog a várandósság, a nők szervezetére és testére nagy kihívást jelent. Megváltoznak a szokások, és bizony nem ritka, hogy az állapotos nő megkíván bizonyos ételeket, olyanokat is, amikre előtte rá sem bírt volna nézni.

A vágy az olyan furcsa ételkombinációktól kezdve, mint az uborka és a lekvár, egészen az egyszerű gyorsételekig terjedhet. Az egyik leendő anyuka pedig azt mondta, hogy a férje kritizálta a sóvárgását, és megpróbál „rendőrködni” afelett, hogy mit eszik.

A nő a Redditen egy bejegyzésben megosztotta , hogy férje mindig is „fanatikus volt az egészségét illetően”, míg ő „sokkal kevésbé merev” azzal kapcsolatban, hogy mit eszik egy nap. Most, hogy terhes, még kevésbé szigorú az étrendjével kapcsolatban, és kiéli a vágyait – beleértve az alkalmankénti McDonald's-os ebédeket is. Ám amikor férje rájött erre, teljesen kiakadt, és azt mondta a nőnek, hogy dagadtra zabálja magát, és miért nem figyel a gyerekük egészségére.

„20 hetes terhes vagyok, eddig minden rendben ment. Minden eredményem tökéletes, és csak az orvos által meghatározott súlyt szedtem fel eddig. A férjem fanatikus, ha az egészségről van szó. Előre megtervezi a heti menüjét és az edzéseket is. Én sose voltam ennyire merev. Nem voltam túlsúlyos, vitaminokat szedek, eszem rendszeresen gyümölcsöt, aktív vagyok... De tény, hogy szoktam édességet enni, és nem vetem meg a jót. A férjem már a terhesség előtt is kritizálta, ahogy eszem, de most ez százszor rosszabb. Teljesen kiakadt, amikor meglátta a mekis nyugtát a kocsimban, és azt mondta, hogy ha már dagadtra zabálom magam, miért nem figyelek legalább a gyerekünk egészségére. Egyetlen sült krumplit ettem a Mekiből... Nem akarom, hogy folyton azt nézze, mit eszem. A testem már így is rengeteg változással néz szembe, hangulatingadozásaim vannak, már stresszelek, hogy mit ehetek és mit nem, miért fog beszólni.”

A kommentelők szerint beszélnie kell a férjével a viselkedéséről. Egyrészt nincs joga megszabni, mit egyen, másrészt most kell megállítani ezt a viselkedésmintát, mielőtt túl messzire menne.