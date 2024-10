Ikreket várt Lara – egyik babája potenciálisan rákos sejthalmazzá alakult

Nincs is annál nagyobb öröm egy nő életében, mint amikor megtudja, hogy babát vár. Amikor az ember tudatosan készülődik a babavárásra, akarva-akaratlanul is elképzeli, milyen lesz majd gyermeket nevelni. Elképzeli, milyen lesz a szobája, milyen játékokat és ruhákat fog venni neki. És talán nincs is rosszabb annál, amikor egy nő végre örülhet annak, hogy mindez valóra válik, ám az élet hirtelen elveszi ezt tőle. Pontosan ezt élte át Lara Eastwood.

A kismama most a másik babája miatt aggódik

Lara és férje, Daniel Turner majd kiugrottak a bőrükből, amikor megtudták, hogy ikreket várnak. Már van egy hároméves fiuk, és nagyon szerettek volna egy második babát. Amikor pedig megtudták, hogy rögtön kettő is jön, rettenetesen boldogok voltak, különösen azért, mert korábban nem akart nekik összejönni. Sajnos azonban a kismama vérezni kezdett, és tudta, hogy nagy a baj.

Korábban két szívhangot hallottak, a vérzés után azonban csak egyet. Az egyik baba meghalt. Kiderült, hogy üszögterhesség volt, azaz a baba nem tudott kifejlődni rendesen, ezért meghalt. Sajnos azonban az igazi borzalmak csak ezután következtek. A következő ultrahangon ugyanis észrevették, hogy a baba nem szívódott fel, hanem ott maradt, és most ezzel a másik babát és az anyát is veszélyezteti. Potenciálisan rákhoz vezethet, az egykori magzat szövetei daganattá alakulhatnak át, ami végzetes lehet. Az orvosok azt javasolták, hogy szakítsák meg a terhességet, és az anya engedje, hogy elvégezzék az abortuszt.

I was overjoyed to be expecting twins - then 'one turned into cancerous lump' https://t.co/dOl1jDrKOb — Ügynökös Mulder (@mulder_efbiaj) October 9, 2024

Lara azonban ragaszkodik az egészséges babájához, és azt mondta, akkor is megszüli, ha ezzel kockára teszi a saját életét. Azt sem lehet tudni, hogy az élő baba egészséges-e, így tehát most a babáért és a mamáért is aggódik a család – írja a The Sun.