"20 éves vagyok és nem hiszek a fogamzásgátlásban: most várom a harmadik gyerekemet"

Alaposan megosztja az embereket egy fiatal szerelmespár, akik ahelyett, hogy szárnyaikat bontogatnák, és kezdenének megismerkedni a felnőttléttel, már a második gyermeküket nevelik. Sőt, útban van a harmadik – úgy, hogy még össze sem házasodtak. Mondanunk sem kell, szinte naponta megkapják valakitől, hogy ők még maguk is gyerekek, így nem kellene gyereket nevelniük, de a fiatalok szerint ez így van rendjén. A húszéves Bella és 21 éves párja, Reason egy kétéves és egy 11 hónapos csöppség szülei. Mindennapjaikat a TikTokon egyre többen követik – legnépszerűbb videójuk 4 millió megtekintés felett jár –, most pedig a Truly YouTube-csatornának meséltek nem mindennapi életükről.

Reason és Bella, valamint gyermekeik: Posie és Auria Fotó: YouTube

A fiatal anyuka és párja elárulta, bizony szinte minden kisgyerekes pár idősebb náluk a környezetükben, ráadásul eleinte Reason anyukája sem nézte jó szemmel a babák korai érkezését – utólag azonban belátta, hogy tévedett. Most már elismeri, hogy a szinte még gyermek szülőpár kiválóan teljesít az élet ezen területén. Bella a gyereknevelési stílusuk kapcsán elárulta: arra fókuszálnak, hogy az ő gyerekeik milyenek, az ő igényeik mik, és ehhez igazodnak, nem csak nagy általánosságban követik a gyereknevelési elveket.

"Azt mondják, érzelmileg éretlenek vagyunk. Azt azonban senki sem veszi észre, mit tesznek veled a gyerekek. Megváltoztatnak, érettebbé tesznek" – jelentette ki Reason annak kapcsán, hogy bizony sok támadást kapnak az online felületeken keresztül, hozzátéve: nem csak idegenek kritizálják őket.

"Sok barátot elvesztettünk amiatt, hogy gyerekeink lettek."