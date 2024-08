„Nem engedem, hogy a gyerekeim iskolába járjanak!”

Igencsak szélsőséges nevelési nézeteket vall egy fiatal édesanya, ő azonban azon a véleményen van, hogy csakis rá tartozik, hogy neveli a saját gyerekeit. Márpedig döntése nemcsak rá, de a kicsikre is hatással lesz, a most nyolc- és kilencéves kislány ugyanis egyáltalán nem járnak iskolába. Nem tanulnak, nem találkoznak hasonló korú gyerekekkel, nem tapasztalják meg, milyen egy tanteremben ülni. Anyjuk azt mondja: nem is fogják, szerinte ugyanis az iskola nem más, mint börtön. A brit Cassyanne idén döntött úgy, hogy lányai, a kilencéves Bug és nyolcéves Bunny (igen, alighanem Bugs Bunnyról, azaz Tapsi Hapsiról nevezte el őket...) nem mennek többet suliba.

Cassyanne, Bunny és Bug Fotó: YouTube

A legfőbb indokom az, hogy nem tetszik, amit ott tanítanak nekik. Úgy hiszem, hogy a gyerekek többet tanulnak szabadon, a friss levegőn, mint egy tanteremben ülve hat-nyolc órán keresztül

– magyarázta az épp harmadik gyermekével terhes nő a Truly kamerái előtt, hozzátéve: jelenleg a lányok hétfőn otthon tanulják a tananyagot egy magántanár segítségével, a hét többi napján pedig ő szervez nekik programokat és ad nekik feladatokat, emellett folyamatosan tanítja őket egy háztartás vezetésére, azaz takarítani, mosni, főzni.

Mondanunk sem kell, Cassyanne döntésével elég sokan nem értenek egyet. Online is sok kritikát kap, de saját anyja is más nézeteket vall.

A különc anyuka egyébként rendkívül udvarias, jól viselkedő gyerekekként írja le Bugot és Bunnyt. Az persze más kérdés, hogy mire fogják vinni, ha felnőnek mindennemű hivatalos oktatás nélkül, és vajon mit kezdenek, ha többet szeretnének az élettől, mint amit otthoni oktatásuk lehetővé tesz... Cassyanne egyébként minden bizonnyal saját magát szeretné követendő példaként állítani a gyerekek elé: üzletasszonyként jelenleg milliós vállalkozása van, pedig 14 évesen járt utoljára iskolába, azaz gyakorlatilag csak egy általános iskolát tudhat maga mögött. Bug és Bunny természetesen most még élvezi az iskola nélküli életet. Mint elárulták, az a legjobb benne, hogy nem kell tanulniuk, nem kell ott lenniük a suliban, bár azért a kisebbik lány megemlítette: a barátai hiányoznak neki.