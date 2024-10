Fokozódik a vírushelyzet: aki most náthás, szinte biztos, hogy Covidos!

A 40. naptári héttől működik hazánkban a légúti figyelőszolgálat. A klinikai és virológiai adatgyűjtést magában foglaló légúti figyelőszolgálat célja az influenzavírus, a koronavírus (SARS-CoV-2) és a légúti óriássejtes vírus ( RSV) által okozott fertőzések figyelemmel kísérése. Mutatjuk a legfrissebb adataikat, amiből kiderül, hogy áll most a hazai Covid-helyzet.

A légúti figyelőszolgálat adatai szerint sok a Covidos Fotó: Polina Tankilevitch / Pexels (illusztráció)

Hányan fordultak orvoshoz légúti panaszokkal?

A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint 2024. október 14–20. között az országban 201.000 fő fordult orvoshoz akut légúti fertőzés tüneteivel. Az akut légúti fertőzéssel orvoshoz fordult a betegek korcsoport szerinti megoszlása az alábbiak szerint alakult:

Korcsoport Százalékos arány 0-14 évesek 46,3% 15-34 évesek 25,5% 35-59 évesek 18,9% 60 éven felüliek 9,3%

Mennyien kerületek kórházba?

A légúti figyelőszolgálat keretében kijelölt 24 kórház adatai alapján a 42. héten 196 főt vettek fel kórházba súlyos, akut légúti fertőzés miatt, közülük 13 fő részesült intenzív ellátásban. A légúti figyelőszolgálat keretében kijelölt 24 kórház adatai alapján a 42. héten a 196 fő kórházi ápolást igénylő beteg közül 92 főnél a SARS-CoV-2 (Covid) állt a megbetegedések hátterében.

Ennyi lett Covid-pozitív a beküldött mintákból

A 42. héten összesen 315 betegtől érkezett értékelhető légúti minta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumába. Az alábbi táblázat mutatja a vizsgált vírusok megoszlását:

Azonosított vírusok a beküldött mintákban Esetszám SARS-CoV-2 73 Szezonális koronavírus 0 Rhinovírus 2 HMPV 0 Bocavírus 0 Parainfluenza 0 Adenovírus 0 RSV 0 Influenzavírus 0 negatív vizsgálat 173 Összesen 315

Eszerint, a légúti fertőzöttek közel 100%-a Covidos.

Itt lehet több Covidosra számítani az országban

Az NNGYK szennyvíz koronavírus korai előrejelző rendszer eredményei alapján a 42. héten a szennyvízben mért SARS-CoV-2 örökítőanyag országos átlagkoncentrációja továbbra is stagnál, vagyis továbbra is emelkedett vagy magas koncentrációt mutat. Emelkedő tendencia látható azonban Békéscsabán, Veszprémben és Zalaegerszegen. Ez arra utal, hogy betegszám emelkedésre kell számítani a következő hetekben ezekben a városokban.

Ez a Covid variáns fertőz most

Az NNGYK azt is vizsgálja a szennyvízben, hogy mely variánsok mutathatók ki éppen. A Covid örökítőanyagának jelenlegi, viszonylag magas koncentrációja lehetővé teszi, hogy pontosabb képet kaphassunk a hazánkban éppen terjedő variánsokról: eszerint egyelőre a KP.3, egy omikron-alvariáns a domináns vírustörzs. További verziók is fertőznek ugyanakkor: a KP.2, KP.4 és a KP.5 is okoznak megbetegedéseket.