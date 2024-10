Az évszázad legmelegebb szombatja után egészen extrém vasárnap jön

Már a szeptember is kiugróan magas hőmérsékleti átlagértékeket produkált, ahogy a mostani, nyárutót idéző hétvégi időjárás is merőben eltér az ilyenkor megszokottól. Az utóbbi száz év egyik legmelegebb szombatja után az már nem is meglepő, ha a szakemberek szerint az idei lesz az eddigi legmelegebb év a mérések kezdete óta.